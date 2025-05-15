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Эспаньол
15.05.2025 22:30 - : -
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Испания
15 мая 2025, 08:38 | Обновлено 15 мая 2025, 09:38
241
0

Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 мая в 22:30 по Киеву

15 мая 2025, 08:38 | Обновлено 15 мая 2025, 09:38
241
0
Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая на «RCDE Арена» пройдет матч 36-го тура Примеры Испании, в котором «Эспаньол» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда все время пытается хотя бы как-то вырваться из тени своего масштабного и успешного соседа. Тут все время надеются хотя бы в еврокубках играть, но при этом в последнее время, наоборот, постоянно падали футболисты в Сегунду. Более того, в прошлом сезоне взяли там только четвертое место. Благо, что потом именно подопечные Маноло Гонсалеса смогли выиграть стыковые поединки и все же вернулись.

Понятно, что сейчас старались просто не повторить уже привычную дорогу вниз после повышения. И на этот раз получилось, и решающим стал отрезок в середине весны, с пятью матчами без поражений, и даже с тремя победами кряду. Потом, правда, расслабились, уступив и «Вильярреалу», и «Бетису». Скромный «Леганес» и тот в прошлом туре взял максимум, оформив победные для себя 3-2.

Барселона

Клуб год назад был полон разочарования. Не получилось защитить взятые в 2023-м году титулы, более того, в Примере откровенно безнадежно отставали от своего заядлого соперника, «Реала». Ничего, сейчас получилось достаточно уверенно обыграть по всем статьям оппонентов из Мадрида. А все решило, по сути, решение сменить Хави на Флика.

Еще в середине зимы «Ханси» разгромил «Реал» в Суперкубке. Недавно было еще два «Эль Класико». В финале Копы дель Рей драматичное, скандальное противостояние закончилось 3-2 в пользу каталонцев за счет гола Кунде в экстра-тайме. Наконец, в Примере, получив на старте пару голов в свои ворота, в итоге оформили волевые 4-3, причем все забили Куртуа еще до перерыва. Параллельно в Лиге чемпионов получилось достаточно уверенно дойти до полуфинала. Но там уже «Интер» дал бой на выезде, ведя 2-0 и 3-2, но закончив вничью. В Милане.

Статистика личных встреч

«Эспаньол» в последний раз выигрывал дерби в 2018-м году, и то в кубке. Потом было 4 ничьи и 7 побед «Барселоны».

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут простую победу гостей. Но у них хронически проблемная оборона, так что в дерби ставим на «обе забьют» (коэффициент – 1,73).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
15 мая 2025 -
22:30
Барселона
Обе забьют 1.73 Сделать ставк

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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