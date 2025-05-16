Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании.

В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

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На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Эспаньол – Барселона – 0:2

Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5

Удаление: Кабрера, 80

Видеообзор матча

ВИДЕО. Супергол Ламина Ямаля в девятку, 53 мин

ВИДЕО. Фермин Лопес поставил точку, 90+5 мин