Эспаньол – Барселона – 0:2. Супергол Ямаля в девятку. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 36-го тура чемпионата Испании.
Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании.
В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».
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На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).
Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).
Ла Лига. 36-й тур, 15 мая
Эспаньол – Барселона – 0:2
Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5
Удаление: Кабрера, 80
Видеообзор матча
ВИДЕО. Супергол Ламина Ямаля в девятку, 53 мин
ВИДЕО. Фермин Лопес поставил точку, 90+5 мин
События матча
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