Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Барселона – 0:2. Супергол Ямаля в девятку. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Эспаньол
15.05.2025 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 мая 2025, 01:12 | Обновлено 16 мая 2025, 01:18
274
0

Эспаньол – Барселона – 0:2. Супергол Ямаля в девятку. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 36-го тура чемпионата Испании.

16 мая 2025, 01:12 | Обновлено 16 мая 2025, 01:18
274
0
Эспаньол – Барселона – 0:2. Супергол Ямаля в девятку. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании.

В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Эспаньол – Барселона – 0:2

Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5

Удаление: Кабрера, 80

Видеообзор матча

ВИДЕО. Супергол Ламина Ямаля в девятку, 53 мин

ВИДЕО. Фермин Лопес поставил точку, 90+5 мин

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
80’
Леандро Кабрера (Эспаньол) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
По теме:
Недружественный сосед. Игрокам Барселоны не дали отпраздновать чемпионство
ФОТО. Звезда Барселоны во второй раз станет отцом
Успешный дебют. Ханси Флик взял третий трофей в первом сезоне с Барселоной
Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона Ламин Ямаль Фермин Лопес видео голов и обзор Леандро Кабрера удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Футбол | 15 мая 2025, 09:30 214
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ

Взгляд человека, которому действительно понравился поединок с минимумом моментов

Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16 мая 2025, 01:03 0
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 мая в 22:15 по Киеву

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15.05.2025, 08:17
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
Теннис | 15.05.2025, 23:50
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
ФОТО. Украинская теннисистка отпраздновала ДР на набережной Монако
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
14.05.2025, 07:26 4
Бокс
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
14.05.2025, 02:48
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
14.05.2025, 22:37 22
Футбол
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 14
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем