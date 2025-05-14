Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая матч 36-го тура Ла Лиги
В четверг, 15 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона».
Игра пройдет в Курналя-да-Любрагати на стадионе «Эстади Корнелья-Эль Прат».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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