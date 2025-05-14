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Испания
14 мая 2025, 14:47 |
35
0

Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая матч 36-го тура Ла Лиги

14 мая 2025, 14:47 |
35
0
Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Барселона».

Игра пройдет в Курналя-да-Любрагати на стадионе «Эстади Корнелья-Эль Прат».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эспаньол – Барселона
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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Эспаньол Эспаньол - Барселона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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