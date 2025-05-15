ВИДЕО. Супергол Ямаля. Барселона вышла вперед и близка к чемпионству

Вечером 15 мая проходит матч 36-го тура чемпионата Испании.

В каталонском дерби встречаются «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

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Барселоне нужна победа, чтобы увеличить отрыв от Реала до 7 очков и за два тура до конца взять трофей Ла Лиги.

На 53-й минуте сине-гранатовые открыли счет в матче с Эспаньолом, супергол в девятку забил Ламин Ямаль (1:0).

Барселона вышла вперед в дерби и очень близка к чемпионству

ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 53 мин