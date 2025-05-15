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Испания
15 мая 2025, 23:43 | Обновлено 16 мая 2025, 01:03
424
0

ВИДЕО. Супергол Ямаля. Барселона вышла вперед и близка к чемпионству

На 53-й минуте сине-гранатовые открыли счет в матче с Эспаньолом

15 мая 2025, 23:43 | Обновлено 16 мая 2025, 01:03
424
0
ВИДЕО. Супергол Ямаля. Барселона вышла вперед и близка к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 мая проходит матч 36-го тура чемпионата Испании.

В каталонском дерби встречаются «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Барселоне нужна победа, чтобы увеличить отрыв от Реала до 7 очков и за два тура до конца взять трофей Ла Лиги.

На 53-й минуте сине-гранатовые открыли счет в матче с Эспаньолом, супергол в девятку забил Ламин Ямаль (1:0).

Барселона вышла вперед в дерби и очень близка к чемпионству

ГОЛ! 0:1. Ламин Ямаль, 53 мин

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Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона Ламин Ямаль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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