Аякс находится в одном шаге от катастрофы
Амстердамский клуб умудрился пропустить ПСВ на первое место
Чемпионат Нидерландов в сезоне 2024/25 подарил один из самых больших камбэков в концовке сезона, который может привести к чемпионскому титулу ПСВ Эйндховен.
За 5 туров до окончания чемпионата Нидерландов сезона 2024/25 Аякс имел преимущество над ПСВ в 9 очков, но в течение следующих четырех матчей умудрился потерять преимущество. За тур до окончания сезона уже ПСВ лидирует в Эредивизи, имея преимущество над Аяксом в одно очко.
После 29 тура:
- 73 – Аякс
- 64 – ПСВ
Аякс в турах 30–33:
- Утрехт – Аякс 4:0
- Аякс – Спарта 1:1
- Аякс – Неймеген 0:3
- Гронинген – Аякс 2:2
После 33 тура:
- 76 – ПСВ
- 75 – Аякс
В последнем туре ПСВ на выезде будет играть против Спарты, а Аякс дома против Твенте.
В истории топ–5 европейских чемпионатов были похожие случаи.
В сезоне АПЛ 1997/98 Манчестер Юнайтед за 4 тура до окончания чемпионата имел преимущество над Арсеналом в 7 очков, но умудрился проиграть чемпионскую гонку.
- 78 – Арсенал
- 77 – Манчестер Юнайтед
В итальянской Серии А сезона 2001/02 Интер потерял преимущество над Ювентусом в 6 очков за 5 матчей до окончания чемпионата. Интересен тот факт, что Интер умудрился даже закончить сезон на третьем месте.
- 71 – Ювентус
- 70 – Рома
- 69 – Интер
В немецкой Бундеслиге сезона 2001/02 дортмундская Боруссия завоевала титул, несмотря на отставание от Байера в 5 очков за 3 тура до окончания чемпионата.
- 70 – Боруссия Дортмунд
- 69 – Байер
Во французской Лиге 1 сезона 2001/02 Ланс опережал Лион на 5 очков за 5 туров до конца чемпионата, но также не удержал лидерство.
- 66 – Лион
- 64 – Ланс
В испанской Ла Лиге в сезоне 1981/82 Реал Сосьедад сумел отыграть 5 очков за 5 туров до окончания чемпионата и стать чемпионом.
- 47 – Реал Сосьедад
- 45 – Барселона
𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞'𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐩𝐬𝐞— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 15, 2025
On 19 April, Ajax led the Eredivisie by nine points. Just four games later, they trail PSV by a point.
It's the biggest collapse any of Europe's biggest leagues has ever witnessed.
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