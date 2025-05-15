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Нидерланды
15 мая 2025, 18:21 |
824
1

Аякс находится в одном шаге от катастрофы

Амстердамский клуб умудрился пропустить ПСВ на первое место

15 мая 2025, 18:21 |
824
1
Аякс находится в одном шаге от катастрофы
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат Нидерландов в сезоне 2024/25 подарил один из самых больших камбэков в концовке сезона, который может привести к чемпионскому титулу ПСВ Эйндховен.

За 5 туров до окончания чемпионата Нидерландов сезона 2024/25 Аякс имел преимущество над ПСВ в 9 очков, но в течение следующих четырех матчей умудрился потерять преимущество. За тур до окончания сезона уже ПСВ лидирует в Эредивизи, имея преимущество над Аяксом в одно очко.

После 29 тура:

  • 73 – Аякс
  • 64 – ПСВ

Аякс в турах 30–33:

  • Утрехт – Аякс 4:0
  • Аякс – Спарта 1:1
  • Аякс – Неймеген 0:3
  • Гронинген – Аякс 2:2

После 33 тура:

  • 76 – ПСВ
  • 75 – Аякс

В последнем туре ПСВ на выезде будет играть против Спарты, а Аякс дома против Твенте.

В истории топ–5 европейских чемпионатов были похожие случаи.

В сезоне АПЛ 1997/98 Манчестер Юнайтед за 4 тура до окончания чемпионата имел преимущество над Арсеналом в 7 очков, но умудрился проиграть чемпионскую гонку.

  • 78 – Арсенал
  • 77 – Манчестер Юнайтед

В итальянской Серии А сезона 2001/02 Интер потерял преимущество над Ювентусом в 6 очков за 5 матчей до окончания чемпионата. Интересен тот факт, что Интер умудрился даже закончить сезон на третьем месте.

  • 71 – Ювентус
  • 70 – Рома
  • 69 – Интер

В немецкой Бундеслиге сезона 2001/02 дортмундская Боруссия завоевала титул, несмотря на отставание от Байера в 5 очков за 3 тура до окончания чемпионата.

  • 70 – Боруссия Дортмунд
  • 69 – Байер

Во французской Лиге 1 сезона 2001/02 Ланс опережал Лион на 5 очков за 5 туров до конца чемпионата, но также не удержал лидерство.

  • 66 – Лион
  • 64 – Ланс

В испанской Ла Лиге в сезоне 1981/82 Реал Сосьедад сумел отыграть 5 очков за 5 туров до окончания чемпионата и стать чемпионом.

  • 47 – Реал Сосьедад
  • 45 – Барселона
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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