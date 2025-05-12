Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии с конца мая

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Бразилии, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны достигли окончательной договоренности: состав тренерского штаба уже определен, документы подписаны, а процесс прощания с мадридским «Реалом» в скором времени будет начат.

Для итальянского специалиста готовят специальную церемонию проводов. Анчелотти приступит к работе со сборной Бразилии в конце мая.

Таким образом, 65-летний наставник покинет «Реал» после завершения сезона 2024/25 и попытается покорить новые вершины – с пятикратными чемпионами мира.