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  4. Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии с конца мая
Бразилия
12 мая 2025, 17:14 | Обновлено 12 мая 2025, 17:32
219
1

Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии с конца мая

Итальянский тренер покинет Реал и получит новый вызов в карьере

12 мая 2025, 17:14 | Обновлено 12 мая 2025, 17:32
219
1
Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии с конца мая
Fabrizio Romano. Карло Анчелотти

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Бразилии, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны достигли окончательной договоренности: состав тренерского штаба уже определен, документы подписаны, а процесс прощания с мадридским «Реалом» в скором времени будет начат.

Для итальянского специалиста готовят специальную церемонию проводов. Анчелотти приступит к работе со сборной Бразилии в конце мая.

Таким образом, 65-летний наставник покинет «Реал» после завершения сезона 2024/25 и попытается покорить новые вершины – с пятикратными чемпионами мира.

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Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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Lulinnha
Жду матча с Аргентиной для папы Карло... Там после увольнения к верблюдам поедет. 
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