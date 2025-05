Романо: Анчелотти возглавит сборную Бразилии с конца мая

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Бразилии, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны достигли окончательной договоренности: состав тренерского штаба уже определен, документы подписаны, а процесс прощания с мадридским «Реалом» в скором времени будет начат.

Для итальянского специалиста готовят специальную церемонию проводов. Анчелотти приступит к работе со сборной Бразилии в конце мая.

Таким образом, 65-летний наставник покинет «Реал» после завершения сезона 2024/25 и попытается покорить новые вершины – с пятикратными чемпионами мира.

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti will be new Brazil head coach, plan confirmed and agreement done.



The staff has been decided, documents signed and exit process from Real Madrid will follow with special farewell.



Ancelotti will start working for Brazil from the end of May.



Here we go! 🤝🏻 pic.twitter.com/IibmP3bzyX