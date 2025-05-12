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  4. Известна дата, когда Анчелотти станет главным тренером Бразилии
Чемпионат мира
12 мая 2025, 16:53 |
939
0

Известна дата, когда Анчелотти станет главным тренером Бразилии

Итальянский специалист уже точно покинет мадридский «Реал»

12 мая 2025, 16:53 |
939
0
Известна дата, когда Анчелотти станет главным тренером Бразилии
Transfermrkt. Карло Анчелотти

26 мая итальянский специалист Карло Анчелотти будет представлен главным тренером сборной Бразилии.

Об этом сообщил инсайдер Давид Орнштейн.

По информации Давида, уже согласованы все условия сделки, и Анчелотти лишь ждет заключительного матча в Ла Лиге.

За свою карьеру звездный тренер ни разу не тренировал сборную, поэтому Бразилия станет дебютной в работе Анчелотти.

Сборная Бразилии после 14 матчей квалификации находится на четвертой строчке. Южная Америка имеет шесть прямых путевок на чемпионат мира.

Мадридский «Реал» в матче с «Барселоной» уступил со счетом 4:3.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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