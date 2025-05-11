Англия11 мая 2025, 20:00 |
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20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом
Кристал Пэлас стал очередной командой, которая победила «шпоры» в чемпионате.
11 мая 2025, 20:00 |
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В матче 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.
Это поражение стало для «Тоттенхэма» 20-м в сезоне.
Таким образом, команда из Северного Лондона обновила свой собственный антирекорд.
Никогда ранее «Тоттенхэм Хотспур» не проигрывал 20 матчей в одном сезоне АПЛ.
Tottenham have lost 20 league games in a single season for the first time ever in the Premier League. 🤯 pic.twitter.com/V57IOKd3RI— Squawka (@Squawka) May 11, 2025
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