20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом

В матче 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Это поражение стало для «Тоттенхэма» 20-м в сезоне.

Таким образом, команда из Северного Лондона обновила свой собственный антирекорд.

Никогда ранее «Тоттенхэм Хотспур» не проигрывал 20 матчей в одном сезоне АПЛ.

Tottenham have lost 20 league games in a single season for the first time ever in the Premier League. 🤯 pic.twitter.com/V57IOKd3RI