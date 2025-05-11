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  4. 20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом
Англия
11 мая 2025, 20:00 |
118
0

20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом

Кристал Пэлас стал очередной командой, которая победила «шпоры» в чемпионате.

11 мая 2025, 20:00 |
118
0
20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Это поражение стало для «Тоттенхэма» 20-м в сезоне.

Таким образом, команда из Северного Лондона обновила свой собственный антирекорд.

Никогда ранее «Тоттенхэм Хотспур» не проигрывал 20 матчей в одном сезоне АПЛ.

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Тоттенхэм Кристал Пэлас Тоттенхэм - Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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