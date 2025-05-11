20 поражений в сезоне. Тоттенхэм отметился клубным антирекордом

В матче 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Это поражение стало для «Тоттенхэма» 20-м в сезоне.

Таким образом, команда из Северного Лондона обновила свой собственный антирекорд.

Никогда ранее «Тоттенхэм Хотспур» не проигрывал 20 матчей в одном сезоне АПЛ.