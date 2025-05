Александер Серлот отметился уникальным достижением в Ла Лиге

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

Героем встречи стал форвард хозяев Александер Серлот.

Норвежский нападающий сделал покер уже в первом тайме игры.

Первые три гола были забиты за 11 минут матча, что стало рекордом чемпионата Испании.

Предыдущее достижение принадлежало двум игрокам: Беститу в 1929 году и Мундо в 1941 году. Оба сделали хет-трик за первые 15 минут матча.

Александер Серлот стал первым игроком «Атлетико» с 2018 года (после Антуана Гризманна), который сделал покер за клуб.

11 - Alexander Sorloth 🇳🇴, who has scored four goals in first half vs Real Sociedad, has scored the earliest hat-trick in @LaLigaEN history (at 11'), overpassing one by Mundo in 1941 and another by Bestit in 1929 (both at 15' of the game). Legendary. 📚 pic.twitter.com/MhsDhgYCID