Александер Серлот отметился уникальным достижением в Ла Лиге
Нападающий «Атлетико» в матче против «Реала Сосьедад» сделал покер в первые 30 минут матча
В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.
Героем встречи стал форвард хозяев Александер Серлот.
Норвежский нападающий сделал покер уже в первом тайме игры.
Первые три гола были забиты за 11 минут матча, что стало рекордом чемпионата Испании.
Предыдущее достижение принадлежало двум игрокам: Беститу в 1929 году и Мундо в 1941 году. Оба сделали хет-трик за первые 15 минут матча.
Александер Серлот стал первым игроком «Атлетико» с 2018 года (после Антуана Гризманна), который сделал покер за клуб.
11 - Alexander Sorloth 🇳🇴, who has scored four goals in first half vs Real Sociedad, has scored the earliest hat-trick in @LaLigaEN history (at 11'), overpassing one by Mundo in 1941 and another by Bestit in 1929 (both at 15' of the game). Legendary. 📚 pic.twitter.com/MhsDhgYCID— OptaJose (@OptaJose) May 10, 2025
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