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Испания
11 мая 2025, 18:27 |
205
0

Александер Серлот отметился уникальным достижением в Ла Лиге

Нападающий «Атлетико» в матче против «Реала Сосьедад» сделал покер в первые 30 минут матча

11 мая 2025, 18:27 |
205
0
Александер Серлот отметился уникальным достижением в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» дома переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

Героем встречи стал форвард хозяев Александер Серлот.

Норвежский нападающий сделал покер уже в первом тайме игры.

Первые три гола были забиты за 11 минут матча, что стало рекордом чемпионата Испании.

Предыдущее достижение принадлежало двум игрокам: Беститу в 1929 году и Мундо в 1941 году. Оба сделали хет-трик за первые 15 минут матча.

Александер Серлот стал первым игроком «Атлетико» с 2018 года (после Антуана Гризманна), который сделал покер за клуб.

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад хет-трик Ла Лига видео голов и обзор Александер Серлот статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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