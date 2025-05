8 мая пройдут заключительные матчи полуфинала Лиги Европы-2024/25.

В одном из поединков «Буде-Глимт» на своем поле будет принимать «Тоттенхэм», после поражения в Лондоне со счетом 3:1.

За день до стартового свистка болельщики «Буде-Глимта» решили помочь собственному клубу и устроили ночное шоу гостям из Англии.

Фанаты перед гостиницей, где заселился «Тоттенхэм», запустили несколько салютов, чтобы не дать сопернику выспаться перед игрой.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Теплый приём. Фанаты Буде-Глимта помешали выспаться Тоттенхэму

🎆🇳🇴 At 2:37am, Bodø/Glimt fans set off fireworks outside Tottenham's hotel ahead of the Europa League semi-final tonight. 👀 pic.twitter.com/OHXK6LcUOC