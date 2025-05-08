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Лига Европы
08 мая 2025, 12:30 | Обновлено 08 мая 2025, 12:57
263
1

ВИДЕО. Теплый приём. Фанаты Буде-Глимта помешали выспаться Тоттенхэму

Болельщики ночью запустили несколько салютов перед гостиницей

08 мая 2025, 12:30 | Обновлено 08 мая 2025, 12:57
263
1
ВИДЕО. Теплый приём. Фанаты Буде-Глимта помешали выспаться Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая пройдут заключительные матчи полуфинала Лиги Европы-2024/25.

В одном из поединков «Буде-Глимт» на своем поле будет принимать «Тоттенхэм», после поражения в Лондоне со счетом 3:1.

За день до стартового свистка болельщики «Буде-Глимта» решили помочь собственному клубу и устроили ночное шоу гостям из Англии.

Фанаты перед гостиницей, где заселился «Тоттенхэм», запустили несколько салютов, чтобы не дать сопернику выспаться перед игрой.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Теплый приём. Фанаты Буде-Глимта помешали выспаться Тоттенхэму

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Fuz1982z
це їм не поможе
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