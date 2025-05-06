Интер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Первый поединок завершился со счетом 3:3. В финале победитель противостояния сыграет либо против ПСЖ, либо против Арсенала.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 6 мая

Интер Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 1:0 [первый поединок – 3:3] (матч продолжается)

Гол: Лаутаро Мартинес, 21

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Интер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция