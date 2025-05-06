Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
06 мая 2025, 22:05 | Обновлено 06 мая 2025, 22:35
1087
0

Интер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

06 мая 2025, 22:05 | Обновлено 06 мая 2025, 22:35
1087
0
Интер – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый поединок завершился со счетом 3:3. В финале победитель противостояния сыграет либо против ПСЖ, либо против Арсенала.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 6 мая

Интер Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 1:0 [первый поединок – 3:3] (матч продолжается)

Гол: Лаутаро Мартинес, 21

(новость обновляется)

Интер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
После суперматча. Стало известно, когда Реал объявит об уходе Анчелотти
ВИДЕО. Жуткая обрезка в центре. Интер открыл счет в ответном матче с Барсой
Сыграет ли Левандовски? Известны составы на полуфинал ЛЧ Интер – Барселона
Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона видео голов и обзор Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Футбол | 06 мая 2025, 02:00 11
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»

Габриэле Конфлитти не смог однозначно оценить игру украинца

Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Футбол | 06 мая 2025, 08:23 1
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера

Роберт Левандовски попал в заявку, но в старте не выйдет

Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?
Футбол | 06.05.2025, 21:01
Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?
Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?
ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес
Футбол | 06.05.2025, 21:49
ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес
ВИДЕО. Колумбийский вингер. Как играет новичок Динамо Анхель Торрес
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06.05.2025, 07:21
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 16
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 4
Футбол
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
05.05.2025, 06:12
Футзал
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем