Испания06 мая 2025, 02:42 | Обновлено 06 мая 2025, 03:45
132
0
Кто был лучшим? Стала известна оценка Цыганкова в игре против Осасуны
Украинский полузащитник сыграл весь матч за «Жирону»
06 мая 2025, 02:42 | Обновлено 06 мая 2025, 03:45
132
0
В понедельник, 5 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой».
Хозяева поля до этого матча не могли выиграть 11 матчей подряд
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0.
Украинский нападающий «Жироны» Виктор Цыганков сыграл весь матч на поле и получил от статистического портала WhoScored оценку в 7.2 балла.
Лучшим игроком матча стал автор победного гола Кристиан Стуани с оценкой 7.4 бала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2025, 00:59 0
Смотрите видеообзор матча 35-го тура итальянской Серии А
Футбол | 05 мая 2025, 08:40 1
Александр Караваев поделился мнением о возможном трансфере в донецкий клуб
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Футбол | 05.05.2025, 09:30
Футбол | 05.05.2025, 23:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2025, 18:38 5
04.05.2025, 00:39 3
04.05.2025, 12:31 4
04.05.2025, 19:56 17
05.05.2025, 00:21
04.05.2025, 09:35 6
05.05.2025, 06:23 19