ВИДЕО. Без пива никак. Кейн отметил чемпионство вместе партнерами
Мюнхенцы радовались под легендарную песню группу Queen
4 мая мюнхенская «Бавария» выиграла 34-е чемпионство Германии после того, как «Байер» поделил очки в матче с «Фрайбургом» (2:2). Именно такой результат гарантировал «красным» золото и лишил «Байер» математических шансов на первое место.
Пока некоторые игроки «Баварии» в очередной раз выиграли национальное первенство, известный английский форвард Гарри Кейн впервые за свою карьеру выиграл трофей.
Английский бомбардир решил не ждать удачного случая и отпраздновал чемпионство с одноклубниками под песню «We are the champions» группы Queen.
Держа алкогольные напитки в руках, на видео были замечены партнеры Кейна по команде – Эрик Дайер и Йозуа Киммих.
ВИДЕО. Без пива никак. Кейн отметил чемпионство вместе партнерами
We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU— Harry Kane (@HKane) May 4, 2025
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