4 мая мюнхенская «Бавария» выиграла 34-е чемпионство Германии после того, как «Байер» поделил очки в матче с «Фрайбургом» (2:2). Именно такой результат гарантировал «красным» золото и лишил «Байер» математических шансов на первое место.

Пока некоторые игроки «Баварии» в очередной раз выиграли национальное первенство, известный английский форвард Гарри Кейн впервые за свою карьеру выиграл трофей.

Английский бомбардир решил не ждать удачного случая и отпраздновал чемпионство с одноклубниками под песню «We are the champions» группы Queen.

Держа алкогольные напитки в руках, на видео были замечены партнеры Кейна по команде – Эрик Дайер и Йозуа Киммих.

ВИДЕО. Без пива никак. Кейн отметил чемпионство вместе партнерами

We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU