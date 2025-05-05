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Германия
05 мая 2025, 16:57 | Обновлено 05 мая 2025, 17:00
293
0

ВИДЕО. Без пива никак. Кейн отметил чемпионство вместе партнерами

Мюнхенцы радовались под легендарную песню группу Queen

05 мая 2025, 16:57 | Обновлено 05 мая 2025, 17:00
293
0
ВИДЕО. Без пива никак. Кейн отметил чемпионство вместе партнерами
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая мюнхенская «Бавария» выиграла 34-е чемпионство Германии после того, как «Байер» поделил очки в матче с «Фрайбургом» (2:2). Именно такой результат гарантировал «красным» золото и лишил «Байер» математических шансов на первое место.

Пока некоторые игроки «Баварии» в очередной раз выиграли национальное первенство, известный английский форвард Гарри Кейн впервые за свою карьеру выиграл трофей.

Английский бомбардир решил не ждать удачного случая и отпраздновал чемпионство с одноклубниками под песню «We are the champions» группы Queen.

Держа алкогольные напитки в руках, на видео были замечены партнеры Кейна по команде – Эрик Дайер и Йозуа Киммих.

ВИДЕО. Без пива никак. Кейн отметил чемпионство вместе партнерами

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Бундеслига Бавария трофеи чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн эмоции видео Йозуа Киммих Эрик Дайер
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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