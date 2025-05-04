Романо: Ман Сити нацелен на английского хавбека. Проблем не планируется
Морган Гиббс-Уайт привлекает внимание английского гранда
«Манчестер Сити» интересуется английским полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббсом-Уайтом, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английский гранд планирует продолжать работать над подписанием 25-летнего футболиста, который остается одной из ключевых целей на трансферное окно.
В согласовании личных условий контракта проблем не ожидается, но необходимо работать с «лесниками», которые не намерены прощаться с Морганом.
В текущем сезоне Морга Гиббс-Уайт провел 34 мата на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у «Ман Сити».
🚨🔵 Manchester City plan to advance on Morgan Gibbs-White deal in the next weeks as he remains one of the priority targets.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2025
No issues are expected on personal terms but work to do with Nottingham Forest as they still hope to keep MGW. pic.twitter.com/k67RBKu8an
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