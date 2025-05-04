Романо: Ман Сити нацелен на английского хавбека. Проблем не планируется

«Манчестер Сити» интересуется английским полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббсом-Уайтом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд планирует продолжать работать над подписанием 25-летнего футболиста, который остается одной из ключевых целей на трансферное окно.

В согласовании личных условий контракта проблем не ожидается, но необходимо работать с «лесниками», которые не намерены прощаться с Морганом.

В текущем сезоне Морга Гиббс-Уайт провел 34 мата на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у «Ман Сити».