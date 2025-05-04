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  4. Романо: Ман Сити нацелен на английского хавбека. Проблем не планируется
Англия
04 мая 2025, 13:45 | Обновлено 04 мая 2025, 13:57
198
0

Романо: Ман Сити нацелен на английского хавбека. Проблем не планируется

Морган Гиббс-Уайт привлекает внимание английского гранда

04 мая 2025, 13:45 | Обновлено 04 мая 2025, 13:57
198
0
Романо: Ман Сити нацелен на английского хавбека. Проблем не планируется
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Гиббс-Уайт

«Манчестер Сити» интересуется английским полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббсом-Уайтом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд планирует продолжать работать над подписанием 25-летнего футболиста, который остается одной из ключевых целей на трансферное окно.

В согласовании личных условий контракта проблем не ожидается, но необходимо работать с «лесниками», которые не намерены прощаться с Морганом.

В текущем сезоне Морга Гиббс-Уайт провел 34 мата на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у «Ман Сити».

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Морган Гиббс-Уайт Манчестер Сити Фабрицио Романо Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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