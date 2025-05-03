ПСЖ установил интересное достижение для команд топ-5 чемпионатов
В стартовом составе парижан были 4 молодых футболиста
В рамках 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде уступил «Страсбургу» со счетом 1:2.
Этот матч вошел в историю не только «ПСЖ», но и всего европейского футбола.
В стартовом составе парижан на поле появились четверо игроков 2006 года рождения или позже:
Уоррен Заир-Эмери (2006)
Сенни Меюлю (2006)
Аксель Тейп (2007)
Ибраим Мбае (2008)
Это первый подобный случай в истории топ-5 европейских чемпионатов.
4 - Paris SG are the first team in Europe's Top 5 to start a league game with 4 players born in 2006 or later: Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Axel Tape and Ibrahim Mbaye. Titis. #RCSAPSG pic.twitter.com/vZiPP69BqH— OptaJean (@OptaJean) May 3, 2025
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