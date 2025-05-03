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  4. ПСЖ установил интересное достижение для команд топ-5 чемпионатов
Франция
03 мая 2025, 20:35 |
383
0

ПСЖ установил интересное достижение для команд топ-5 чемпионатов

В стартовом составе парижан были 4 молодых футболиста

03 мая 2025, 20:35 |
383
0
ПСЖ установил интересное достижение для команд топ-5 чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В рамках 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде уступил «Страсбургу» со счетом 1:2.

Этот матч вошел в историю не только «ПСЖ», но и всего европейского футбола.

В стартовом составе парижан на поле появились четверо игроков 2006 года рождения или позже:

Уоррен Заир-Эмери (2006)
Сенни Меюлю (2006)
Аксель Тейп (2007)
Ибраим Мбае (2008)

Это первый подобный случай в истории топ-5 европейских чемпионатов.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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