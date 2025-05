ПСЖ установил интересное достижение для команд топ-5 чемпионатов

В рамках 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде уступил «Страсбургу» со счетом 1:2.

Этот матч вошел в историю не только «ПСЖ», но и всего европейского футбола.

В стартовом составе парижан на поле появились четверо игроков 2006 года рождения или позже:

Уоррен Заир-Эмери (2006)

Сенни Меюлю (2006)

Аксель Тейп (2007)

Ибраим Мбае (2008)

Это первый подобный случай в истории топ-5 европейских чемпионатов.

