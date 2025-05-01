Клуб из Англии может привлечь Роналду на клубный чемпионат мира
Имя звездного португальца связывают с «Челси»
40-летний португальский форвард «Аль-Насру» Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира.
Известно, что звездный игрок может подписать месячный контракт с английским «Челси».
Такое соглашение будет исключительно для того, чтобы Роналду принял участие в клубном чемпионате мира. О полноценном переходе игрока речь не идет.
Накануне «Аль-Наср», за который выступает Роналду, вылетел из Лиги чемпионов Азии.
«Челси» на клубном чемпионате мира проведет матчи с бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом». Третья команда будет названа позже, ведь мексиканский «Леон» был дисквалифицирован из турнира.
🚨 Cristiano Ronaldo has been linked with a move to Chelsea on a one-month deal solely for the Club World Cup.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 1, 2025
Rate the chance of this happening out of 10? 🤔 pic.twitter.com/T92WddIO8n
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