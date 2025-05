Клуб из Англии может привлечь Роналду на клубный чемпионат мира

40-летний португальский форвард «Аль-Насру» Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира.

Известно, что звездный игрок может подписать месячный контракт с английским «Челси».

Такое соглашение будет исключительно для того, чтобы Роналду принял участие в клубном чемпионате мира. О полноценном переходе игрока речь не идет.

Накануне «Аль-Наср», за который выступает Роналду, вылетел из Лиги чемпионов Азии.

«Челси» на клубном чемпионате мира проведет матчи с бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом». Третья команда будет названа позже, ведь мексиканский «Леон» был дисквалифицирован из турнира.

