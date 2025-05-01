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Клубный чемпионат мира
01 мая 2025, 20:10 |
895
1

Клуб из Англии может привлечь Роналду на клубный чемпионат мира

Имя звездного португальца связывают с «Челси»

01 мая 2025, 20:10 |
895
1
Клуб из Англии может привлечь Роналду на клубный чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний португальский форвард «Аль-Насру» Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира.

Известно, что звездный игрок может подписать месячный контракт с английским «Челси».

Такое соглашение будет исключительно для того, чтобы Роналду принял участие в клубном чемпионате мира. О полноценном переходе игрока речь не идет.

Накануне «Аль-Наср», за который выступает Роналду, вылетел из Лиги чемпионов Азии.

«Челси» на клубном чемпионате мира проведет матчи с бразильским «Фламенго» и тунисским «Эсперансом». Третья команда будет названа позже, ведь мексиканский «Леон» был дисквалифицирован из турнира.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Не розумію для чого це Челсі потрібно в спортивному плані. Якщо команда хоче виграти турнір, то тут Роналду не допоможе
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