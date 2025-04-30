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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 12:47 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:51
115
0

Дирижер. Игрок ПСЖ отметился интересным достижением в текущем сезоне ЛЧ

Витинья выполнил больше передач, чем кто-либо другой

30 апреля 2025, 12:47 | Обновлено 30 апреля 2025, 12:51
115
0
Дирижер. Игрок ПСЖ отметился интересным достижением в текущем сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

29 апреля ПСЖ на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне минимально переиграл местный «Арсенал» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Автором единственного гола стал вингер Усман Дембеле, который отметился результативным ударом на четвертой минуте.

Благодаря этому матчу португальский полузащитник ПСЖ Витинья отметился интересным достижением. Футболист в Лиге чемпионов-2024/25 выполнил больше передач, чем любой игрок, который принимал участие в нынешнем розыгрыше турнира.

Кроме того португалец имеет лучшую точность передач среди всех полузащитников, которые пытались выполнить 700+ передач.

Статистика Витиньи в Лиге чемпионов-2024/25:

  • 1264 попытки передач
  • 1191 выполнена передача
  • 94,22% точности передачи
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Арсенал Лондон статистика ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Витинья (ПСЖ)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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