Дирижер. Игрок ПСЖ отметился интересным достижением в текущем сезоне ЛЧ

29 апреля ПСЖ на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне минимально переиграл местный «Арсенал» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Автором единственного гола стал вингер Усман Дембеле, который отметился результативным ударом на четвертой минуте.

Благодаря этому матчу португальский полузащитник ПСЖ Витинья отметился интересным достижением. Футболист в Лиге чемпионов-2024/25 выполнил больше передач, чем любой игрок, который принимал участие в нынешнем розыгрыше турнира.

Кроме того португалец имеет лучшую точность передач среди всех полузащитников, которые пытались выполнить 700+ передач.

Статистика Витиньи в Лиге чемпионов-2024/25:

Vitinha has completed more passes than any other player in the Champions League this season and has the best pass accuracy of any midfielder to attempt 700+ passes.



◎ 1,264 passes attempted

◎ 1,191 passes completed

◉ 94.22% pass accuracy



The orchestrator. 🎼#UCL pic.twitter.com/tJGaHwD9J5