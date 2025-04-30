Дирижер. Игрок ПСЖ отметился интересным достижением в текущем сезоне ЛЧ
Витинья выполнил больше передач, чем кто-либо другой
29 апреля ПСЖ на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне минимально переиграл местный «Арсенал» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).
Автором единственного гола стал вингер Усман Дембеле, который отметился результативным ударом на четвертой минуте.
Благодаря этому матчу португальский полузащитник ПСЖ Витинья отметился интересным достижением. Футболист в Лиге чемпионов-2024/25 выполнил больше передач, чем любой игрок, который принимал участие в нынешнем розыгрыше турнира.
Кроме того португалец имеет лучшую точность передач среди всех полузащитников, которые пытались выполнить 700+ передач.
Статистика Витиньи в Лиге чемпионов-2024/25:
- 1264 попытки передач
- 1191 выполнена передача
- 94,22% точности передачи
Vitinha has completed more passes than any other player in the Champions League this season and has the best pass accuracy of any midfielder to attempt 700+ passes.— Squawka (@Squawka) April 29, 2025
◎ 1,264 passes attempted
◎ 1,191 passes completed
◉ 94.22% pass accuracy
The orchestrator. 🎼#UCL pic.twitter.com/tJGaHwD9J5
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