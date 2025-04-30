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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 11:49 |
112
0

Лидер ПСЖ рискует пропустить ответный матч против Арсенала в Лиге чемпионов

Усман Дембеле травмировался в первой игре против лондонского клуба

30 апреля 2025, 11:49 |
112
0
Лидер ПСЖ рискует пропустить ответный матч против Арсенала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле рискует пропустить ответный матч против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер парижской команды Луис Энрике.

«Мы должны думать о контроле над игрой. Нам предстоит сыграть дома при поддержке наших болельщиков, мы будем готовы к этому матчу.

Будет ли в нем играть Дембеле? Я не знаю. Мы настоящая команда. Если Усман сможет сыграть, это будет хорошо. Если нет – мы будем играть как команда.

Я ничего не знаю. На следующий день после матча будет обследование. У него ничего серьезного, но есть сомнения в его игре в ответном матче», – сказал Энрике.

Усман Дембеле не смог доиграть выездной матч против лондонского «Арсенала» из-за повреждений и покинул поле на 70-й минуте игры. Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая.

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Усман Дембеле Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Лондон травма ПСЖ - Арсенал Луис Энрике
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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