Лидер ПСЖ рискует пропустить ответный матч против Арсенала в Лиге чемпионов

Французский вингер ПСЖ Усман Дембеле рискует пропустить ответный матч против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер парижской команды Луис Энрике.

«Мы должны думать о контроле над игрой. Нам предстоит сыграть дома при поддержке наших болельщиков, мы будем готовы к этому матчу.

Будет ли в нем играть Дембеле? Я не знаю. Мы настоящая команда. Если Усман сможет сыграть, это будет хорошо. Если нет – мы будем играть как команда.

Я ничего не знаю. На следующий день после матча будет обследование. У него ничего серьезного, но есть сомнения в его игре в ответном матче», – сказал Энрике.

Усман Дембеле не смог доиграть выездной матч против лондонского «Арсенала» из-за повреждений и покинул поле на 70-й минуте игры. Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая.