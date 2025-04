Арсенал продолжил свою неудачную полуфинальную серию во всех турнирах

29 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Арсенал» и французский ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Это противостояние запомнится «канонирам» неприятным достижением – «Арсенал» не смог выиграть ни одного из последних семи полуфинальных матчей во всех турнирах (пять поражений, дважды сыграли вничью). Интересно, что в последних шести поединках лондонский клуб не смог забить ни одного гола в ворота соперников.

Семь последних полуфиналов, где сыграл «Арсенал»: (ЛЕ – Лига Европы, КАЛ – Кубок английской лиги, ЛЧ – Лига чемпионов)

Ответный матч между «канонирами» и ПСЖ состоится 7 мая в Париже. Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени

