Арсенал продолжил свою неудачную полуфинальную серию во всех турнирах
Лондонский клуб снова не смог забить на данной стадии турнира
29 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Арсенал» и французский ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Это противостояние запомнится «канонирам» неприятным достижением – «Арсенал» не смог выиграть ни одного из последних семи полуфинальных матчей во всех турнирах (пять поражений, дважды сыграли вничью). Интересно, что в последних шести поединках лондонский клуб не смог забить ни одного гола в ворота соперников.
Семь последних полуфиналов, где сыграл «Арсенал»: (ЛЕ – Лига Европы, КАЛ – Кубок английской лиги, ЛЧ – Лига чемпионов)
- 2021, ЛЕ: Вильярреал – Арсенал 2:1
- 2021, ЛЕ: Арсенал – Вильярреал 0:0
- 2022, КАЛ: Ливерпуль – Арсенал 0:0
- 2022, КАЛ: Арсенал – Ливерпуль 0:2
- 2025, КАЛ: Арсенал – Ньюкасл 0:2
- 2025, КАЛ: Ньюкасл – Арсенал 2:0
- 2025, ЛЧ: Арсенал – ПСЖ 0:1
Ответный матч между «канонирами» и ПСЖ состоится 7 мая в Париже. Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени
0 - Arsenal have failed to win any of their last seven semi-final matches in all competitions (L5 D2) and failed to score in the last six in a row. Blanks. pic.twitter.com/xqwzmZmMCD— OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2025
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