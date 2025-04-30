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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 12:15 |
205
0

Арсенал продолжил свою неудачную полуфинальную серию во всех турнирах

Лондонский клуб снова не смог забить на данной стадии турнира

30 апреля 2025, 12:15 |
205
0
Арсенал продолжил свою неудачную полуфинальную серию во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – ПСЖ

29 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Арсенал» и французский ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Это противостояние запомнится «канонирам» неприятным достижением – «Арсенал» не смог выиграть ни одного из последних семи полуфинальных матчей во всех турнирах (пять поражений, дважды сыграли вничью). Интересно, что в последних шести поединках лондонский клуб не смог забить ни одного гола в ворота соперников.

Семь последних полуфиналов, где сыграл «Арсенал»: (ЛЕ – Лига Европы, КАЛ – Кубок английской лиги, ЛЧ – Лига чемпионов)

  • 2021, ЛЕ: Вильярреал – Арсенал 2:1
  • 2021, ЛЕ: Арсенал – Вильярреал 0:0
  • 2022, КАЛ: Ливерпуль – Арсенал 0:0
  • 2022, КАЛ: Арсенал – Ливерпуль 0:2
  • 2025, КАЛ: Арсенал – Ньюкасл 0:2
  • 2025, КАЛ: Ньюкасл – Арсенал 2:0
  • 2025, ЛЧ: Арсенал – ПСЖ 0:1

Ответный матч между «канонирами» и ПСЖ состоится 7 мая в Париже. Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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