Арсенал продолжил свою неудачную полуфинальную серию во всех турнирах

29 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Арсенал» и французский ПСЖ. Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Это противостояние запомнится «канонирам» неприятным достижением – «Арсенал» не смог выиграть ни одного из последних семи полуфинальных матчей во всех турнирах (пять поражений, дважды сыграли вничью). Интересно, что в последних шести поединках лондонский клуб не смог забить ни одного гола в ворота соперников.

Семь последних полуфиналов, где сыграл «Арсенал»: (ЛЕ – Лига Европы, КАЛ – Кубок английской лиги, ЛЧ – Лига чемпионов)

2021, ЛЕ: Вильярреал – Арсенал 2:1

2021, ЛЕ: Арсенал – Вильярреал 0:0

2022, КАЛ: Ливерпуль – Арсенал 0:0

2022, КАЛ: Арсенал – Ливерпуль 0:2

2025, КАЛ: Арсенал – Ньюкасл 0:2

2025, КАЛ: Ньюкасл – Арсенал 2:0

2025, ЛЧ: Арсенал – ПСЖ 0:1

Ответный матч между «канонирами» и ПСЖ состоится 7 мая в Париже. Команды сыграют на стадионе Парк-де-Пренс, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени