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  4. Сможет ли Интер прервать 22-летнюю неудачную серию против Барселоны?
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 11:58 |
200
1

Сможет ли Интер прервать 22-летнюю неудачную серию против Барселоны?

Итальянский клуб является одним из самых удобных соперников для каталонской команды на ее стадионе.

30 апреля 2025, 11:58 |
200
1
Сможет ли Интер прервать 22-летнюю неудачную серию против Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

30 апреля состоится полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Эстидио Олимпико» в Барселоне, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Итальянский клуб является очень удобным соперником для каталонской команды. Беспроигрышная серия «Барселоны» на своем поле в матчах Лиги чемпионов против «Интера» составляет уже шесть матчей (5 побед и 1 ничья).

  • 2003: Барселона – Интер 3:0
  • 2009: Барселона – Интер 2:0
  • 2010: Барселона – Интер 1:0
  • 2018: Барселона – Интер 2:0
  • 2019: Барселона – Интер 2:1
  • 2022: Барселона – Интер 3:3

Пять домашних побед над «Интером» и над «Миланом» – это лучший показатель для «Барселоны» против конкретного соперника в Лиге чемпионов.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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