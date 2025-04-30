Сможет ли Интер прервать 22-летнюю неудачную серию против Барселоны?

30 апреля состоится полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Эстидио Олимпико» в Барселоне, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Итальянский клуб является очень удобным соперником для каталонской команды. Беспроигрышная серия «Барселоны» на своем поле в матчах Лиги чемпионов против «Интера» составляет уже шесть матчей (5 побед и 1 ничья).

2003: Барселона – Интер 3:0

2009: Барселона – Интер 2:0

2010: Барселона – Интер 1:0

2018: Барселона – Интер 2:0

2019: Барселона – Интер 2:1

2022: Барселона – Интер 3:3

Пять домашних побед над «Интером» и над «Миланом» – это лучший показатель для «Барселоны» против конкретного соперника в Лиге чемпионов.