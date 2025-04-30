Сможет ли Интер прервать 22-летнюю неудачную серию против Барселоны?
Итальянский клуб является одним из самых удобных соперников для каталонской команды на ее стадионе.
30 апреля состоится полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Эстидио Олимпико» в Барселоне, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Итальянский клуб является очень удобным соперником для каталонской команды. Беспроигрышная серия «Барселоны» на своем поле в матчах Лиги чемпионов против «Интера» составляет уже шесть матчей (5 побед и 1 ничья).
- 2003: Барселона – Интер 3:0
- 2009: Барселона – Интер 2:0
- 2010: Барселона – Интер 1:0
- 2018: Барселона – Интер 2:0
- 2019: Барселона – Интер 2:1
- 2022: Барселона – Интер 3:3
Пять домашних побед над «Интером» и над «Миланом» – это лучший показатель для «Барселоны» против конкретного соперника в Лиге чемпионов.
5 - @FCBarcelona are unbeaten in their six home games vs Internazionale in the @ChampionsLeague (W5 D1). Those five home wins vs them are their joint-most against an opponent in competition (also five v AC Milan). Favourite.#BarcellonaInter 💙❤#ChampionsLeague pic.twitter.com/RSwH8Hybl2— OptaJose (@OptaJose) April 30, 2025
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