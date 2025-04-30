5 сейвов. Доннарумма во второй раз в карьере сохранил ворота сухими в ЛЧ
Итальянец помог ПСЖ обыграть «Арсенал» в первом поединке 1/2 финала
Во вторник, 29 апреля, прошел первый поединок полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и ПСЖ.
Состоялось футбольное противостояние на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.
Единственный мяч в матче на четвертой минуте забил вингер гостей Усман Дембеле, как результат, ПСЖ завершил игру с минимальным триумфом - 1:0.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма отметился личным достижением благодаря этому матчу с «Арсеналом».
Итальянец оформил пять сейвов и провел второй сухой матч на уровне Лиги чемпионов.
Ранее Доннарумма лишь однажды в турнире отыграл матч на ноль. Случилось это в 2021 году во втором туре группового этапа против «Манчестер Сити», в котором Джанлуиджи совершил семь сейвов. (2:0).
Gianluigi Donnarumma has made 5+ saves and kept a clean sheet in a Champions League game for the second time in his career.— Squawka (@Squawka) April 29, 2025
◎ 7 vs. Man City (2021)
◉ 5 vs. Arsenal (2025)
Some HUGE stops to deny the Gunners. ⛔️#UCL pic.twitter.com/MWrg2k4tVv
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