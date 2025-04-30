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  4. 5 сейвов. Доннарумма во второй раз в карьере сохранил ворота сухими в ЛЧ
Лига чемпионов
30 апреля 2025, 11:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:24
209
0

5 сейвов. Доннарумма во второй раз в карьере сохранил ворота сухими в ЛЧ

Итальянец помог ПСЖ обыграть «Арсенал» в первом поединке 1/2 финала

30 апреля 2025, 11:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:24
209
0
5 сейвов. Доннарумма во второй раз в карьере сохранил ворота сухими в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Во вторник, 29 апреля, прошел первый поединок полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и ПСЖ.

Состоялось футбольное противостояние на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

Единственный мяч в матче на четвертой минуте забил вингер гостей Усман Дембеле, как результат, ПСЖ завершил игру с минимальным триумфом - 1:0.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма отметился личным достижением благодаря этому матчу с «Арсеналом».

Итальянец оформил пять сейвов и провел второй сухой матч на уровне Лиги чемпионов.

Ранее Доннарумма лишь однажды в турнире отыграл матч на ноль. Случилось это в 2021 году во втором туре группового этапа против «Манчестер Сити», в котором Джанлуиджи совершил семь сейвов. (2:0).

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Джанлуиджи Доннарумма Арсенал Лондон статистика ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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