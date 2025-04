5 сейвов. Доннарумма во второй раз в карьере сохранил ворота сухими в ЛЧ

Во вторник, 29 апреля, прошел первый поединок полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились «Арсенал» и ПСЖ.

Состоялось футбольное противостояние на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

Единственный мяч в матче на четвертой минуте забил вингер гостей Усман Дембеле, как результат, ПСЖ завершил игру с минимальным триумфом - 1:0.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма отметился личным достижением благодаря этому матчу с «Арсеналом».

Итальянец оформил пять сейвов и провел второй сухой матч на уровне Лиги чемпионов.

Ранее Доннарумма лишь однажды в турнире отыграл матч на ноль. Случилось это в 2021 году во втором туре группового этапа против «Манчестер Сити», в котором Джанлуиджи совершил семь сейвов. (2:0).

Gianluigi Donnarumma has made 5+ saves and kept a clean sheet in a Champions League game for the second time in his career.



◎ 7 vs. Man City (2021)

◉ 5 vs. Arsenal (2025)



Some HUGE stops to deny the Gunners. ⛔️#UCL pic.twitter.com/MWrg2k4tVv