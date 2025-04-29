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Италия
29 апреля 2025, 02:15 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:08
352
0

«Будет лидером» Звезде сборной Украины прочат большую карьеру в топклубе

Фернанду Валенте оценил перспективы Георгия Судакова

29 апреля 2025, 02:15 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:08
352
0
«Будет лидером» Звезде сборной Украины прочат большую карьеру в топклубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский тренер Фернанду Валенте прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, с которым он работал в молодежной команде «горняков», в один из европейских грандов.

«Считаю, что Судаков будет хорошей инвестицией для любого, ведь его эволюция в »Шахтере" и в сборной Украины показывает, что он будет лидером в будущем.

И в дополнение к его креативу, который позволяет давать результат на поле, он имеет качество, которое не очень распространено среди креативных игроков: стабильность в игре на высоком уровне.

Вот почему я думаю, что в «Наполи» или любом другом топ-клубе Судаков всегда будет креативной точкой отсчета на службе коллектива», – сказал Валенте в интервью Sportitalia.

Сообщалось, что английские гранды будут бороться за звезду сборной Украины.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ сборная Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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