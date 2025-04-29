«Будет лидером» Звезде сборной Украины прочат большую карьеру в топклубе
Фернанду Валенте оценил перспективы Георгия Судакова
Португальский тренер Фернанду Валенте прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, с которым он работал в молодежной команде «горняков», в один из европейских грандов.
«Считаю, что Судаков будет хорошей инвестицией для любого, ведь его эволюция в »Шахтере" и в сборной Украины показывает, что он будет лидером в будущем.
И в дополнение к его креативу, который позволяет давать результат на поле, он имеет качество, которое не очень распространено среди креативных игроков: стабильность в игре на высоком уровне.
Вот почему я думаю, что в «Наполи» или любом другом топ-клубе Судаков всегда будет креативной точкой отсчета на службе коллектива», – сказал Валенте в интервью Sportitalia.
Сообщалось, что английские гранды будут бороться за звезду сборной Украины.
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