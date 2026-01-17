Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сказали, что уродлив. Предателю, который играл за Шахтер, отказали в Барсе
Испания
17 января 2026, 22:53
Онопко – о сорванном трансфере в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Онопко

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Онопко, который родился в Луганске и выбрал карьеру в России, сделал скандальное заявление о несостоявшемся трансфере в каталонскую «Барселону».

«Я только недавно узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Кройф или кто-то из его ассистентов сказал, что я уродлив, и поэтому меня не взяли», — заявил Онопко.

Предатель Украины в разные годы выступал за «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо». В Украине он играл за «Шахтер» и находился в системе киевского «Динамо».

Виктор Онопко Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
Денис Брегін
Кончєне,не тіко урод
Ответить
+4
Falko
Кройф як завжди виявився правим.
Ну, може, не завжди, але цього разу - точно.
Ответить
+1
