Сказали, что уродлив. Предателю, который играл за Шахтер, отказали в Барсе
Онопко – о сорванном трансфере в «Барселону»
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Онопко, который родился в Луганске и выбрал карьеру в России, сделал скандальное заявление о несостоявшемся трансфере в каталонскую «Барселону».
«Я только недавно узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Кройф или кто-то из его ассистентов сказал, что я уродлив, и поэтому меня не взяли», — заявил Онопко.
Предатель Украины в разные годы выступал за «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо». В Украине он играл за «Шахтер» и находился в системе киевского «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча за третье место Кубка африканских наций
На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»
Ну, може, не завжди, але цього разу - точно.