Бывший футболист донецкого «Шахтера» Виктор Онопко, который родился в Луганске и выбрал карьеру в России, сделал скандальное заявление о несостоявшемся трансфере в каталонскую «Барселону».

«Я только недавно узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Кройф или кто-то из его ассистентов сказал, что я уродлив, и поэтому меня не взяли», — заявил Онопко.

Предатель Украины в разные годы выступал за «Райо Вальекано» и «Реал Овьедо». В Украине он играл за «Шахтер» и находился в системе киевского «Динамо».