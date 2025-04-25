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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 25 апреля 2025, 23:55
324
0

Серия А или АПЛ? Английские гранды будут бороться за звезду сборной Украины

Георгия Судакова хотят подписать Ливерпуль и Манчестер Сити

25 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 25 апреля 2025, 23:55
324
0
Серия А или АПЛ? Английские гранды будут бороться за звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает Todofichajes.

По информации источника, интерес к подписанию 22-летнего хавбека проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Отмечается, что скауты обоих клубов уже следили за украинцем в Лиге чемпионов.

И «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» готовы побороться за Георгия с итальянскими «Наполи» и «Ювентусом», которые уже контактировали с «Шахтером» по поводу перспективного полузащитника.

Ранее бывший спортивный директор «Шахтёра» Карло Николини позитивно оценил возможный переход Судакова в «Ювентус».

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Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков Ливерпуль Манчестер Сити Наполи
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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