Назвал сумму сделки. Николини оценил возможный переход Судакова в Ювентус

Бывший ассистент главного тренера и спортивного директора «Шахтера» Карло Николини оценил возможный переход полузащитника «горняков» и сборной Украины Георгия Судакова в туринский «Ювентус».

«Хотя я и не знаю, правдивы ли эти слухи, это абсолютно нормально. Я думаю, что за Судаковым следят многие крупные клубы. Топ-клуб, который после неудачных сезонов хочет снова стать великим, всегда старается подписывать великих игроков.

Я считаю, что это может быть отличное время для этого перехода. «Шахтер» – большой клуб с большими амбициями, несмотря на неблагоприятную ситуацию, но они открыты для трансфера. Игрок хочет попробовать другой опыт в топ-лиге. Очевидно, что руководство украинского клуба, которое всегда работает очень хорошо, отпустит его при правильных условиях.

Судаков, безусловно, имеет важные характеристики: он – молодой, но уже очень опытный, универсальный, разносторонне развитый и в дополнение к своим техническим навыкам он привнесет в команду индивидуальность и лидерские качества, которых, возможно, немного не хватало в этом году «Ювентусу».

Будет ли сделка выгодной для «Ювентуса» за сумму в 40 млн евро? Судаков, безусловно, является отличным приобретением, и я убежден, что тот, кто подпишет его, получит выгодную сделку независимо от цены.

«Ювентус», как и другие итальянские клубы, обратил на него внимание два-три года назад из-за его качеств, которые несмотря на его юный возраст были уже достаточно очевидны. Качества, которые были продемонстрированы не только в чемпионате Украины, но и на международном уровне», – сказал Николини в интервью TuttoJuve.

Ранее стало известно, какую сумму «Ювентус» предложит «Шахтеру» за Судакова.