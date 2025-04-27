Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги
27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
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Главным арбитром поединка работает Виталий Романов из Днепра.
Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта) после Александрии (60).
На 6-й минуте бразилец Кевин реализовал пенальти и вывел горняков вперед (1:0).
На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).
На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой отыграл один гол для Динамо (1:2).
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Кевин, 6 мин (пенальти)
😍 Рахунок в українському класико відкрито! 👏🏻— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 27, 2025
🧡 ЦЕ КЕВІН! 😍 1:0! 🙌#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/jbb2VaSDq6
ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин
😍 ВЖУХ – І Є! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 27, 2025
🧡 ЕГІНАЛДУ РОБИТЬ РАХУНОК 2:0 У ЛЬВОВІ! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/yR9XvApoWe
ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 56 мин
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