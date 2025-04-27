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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:30
2443
0

Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:30
2443
0
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Sport.ua

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работает Виталий Романов из Днепра.

Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта) после Александрии (60).

На 6-й минуте бразилец Кевин реализовал пенальти и вывел горняков вперед (1:0).

На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).

На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой отыграл один гол для Динамо (1:2).

Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Кевин, 6 мин (пенальти)

ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 56 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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