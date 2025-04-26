Шахтер Донецк

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 26 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», начало – в 18:00.

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Шахтер

В турнирной таблице еще действующий на данный момент чемпион находится на третьем месте. Расстояние до второй «Александрии» составляет семь очков, но здесь ситуация хотя бы не так плоха, как в гонке за первым местом. «Александрия» свой матч 26 тура уже сыграла, поэтому в случае удачного результата отставание для «горняков» сократится до четырех очков.

А вот о чемпионстве, похоже, можно забывать, даже в случае победы над «Динамо» расстояние до первого места останется семь очков и до конца чемпионата останется четыре матча. Вряд ли киевляне из этих четырех игр три провалят.

Вообще весь сезон для подопечных Марино Пушича складывается крайне неудачно. Удачные матчи чередуются с провальными, и пусть для каждого провала находится какое-то оправдание, однако факт остается фактом – и на евроарене «горняки» не оправдали надежд руководства, вылетев из Лиги чемпионов, и в чемпионате имеют в пассиве уже четыре поражения (последнее – в игре предыдущего тура против «Колоса» со счетом 2:4), а игра команды выглядит моментами очень блекло и невнятно. Возможно, этому причиной стали зимние продажи в «Трабзонспор» Сикана и Зубкова. Ведь после них ни на правом фланге атаки нет эффективного игрока атаки (Педриньо пока не впечатляет от слова вовсе, а новички еще сырые), ни в нападении некому забивать – о форме Траоре уже сказано-пересказано, а Эгиналду и опять же новичок Элиас даже на фоне Сикана, что, в принципе, не слишком поражал эффективностью, выглядят так себе.

Конечно, здесь есть и тренерский фактор. Есть мнение, что Марино Пушич потерял полный контроль над раздевалкой. Недаром же в прессе активно ходят слухи о приходе на тренерский мостик команды в следующем сезоне Арды Турана. Да и, будем откровенны, никто из нас не верит, что нынешний тренер «горняков» останется на следующий сезон даже в случае фантастического провала «Динамо» и «Александрии» и завоевания чемпионства. Йовичевича уволили при гораздо лучшем положении вещей.

Из положительных для команды новостей стоит отметить выход в финал Кубка Украины. Хотя «Полесью» снова не удалось забить на протяжении основного времени, все же в дополнительных таймах удалось вымучить усилиями новичка Алиссона долгожданный первый гол в ворота житомирской команды.

И, конечно, с позитива стоит отметить возвращение после повреждения основного вратаря Дмитрия Ризныка, который уже тренируется в общей группе.

Динамо

Как было сказано выше, «динамовцы» находятся на первом месте в таблице. Более того, в отличие от своих заклятых «друзей», в чемпионате киевляне не имеют ни одного поражения и находятся буквально в нескольких шагах от чемпионства, которое, если учитывать всю историю, станет для клуба юбилейным тридцатым, что может повлечь за собой смену эмблемы – можно будет третью звезду прибавлять.

Несомненно, во многом помог достичь таких результатов вылет с еврокубков. Конечно, евросоревнования оказывают положительное влияние на статус клуба и приносят деньги, но игры за рубежом не давали полноценно тренироваться и восстанавливаться футболистам. Хотя, конечно, для чего тогда попадать в еврокубки, если участие в них сейчас отягчающее и препятствует показывать хорошие результаты в чемпионате, чтобы... попадать в еврокубки? Вопрос риторический.

Как и «Шахтер»,«Динамо» вышло в финал Кубка Украины. Правда, в отличие от конкурента, который 120 минут мучился с «Полесьям», Александр Шовковский выставил на «Буковину» резервный состав. Впрочем, этот состав провалил первый тайм и пришлось во втором выпускать проверенных бойцов для получения результата.

На этом фоне интересно, выйдет ли в стартовом составе Андрей Ярмоленко. Он как раз выходил в старте против «Буковины» и был заменен в перерыве. Кстати, напомним, что, как недавно стало модно троллить, Андрей Николаевич является претендентом на звание лучшего бомбардира чемпионатов Украины и в следующем сезоне, если не завершит карьеру, вполне может попытаться перегнать бывшего одноклубника Максима Шацких.

Интересно и некоторые другие решения Александра Шовковского. К примеру, кто выйдет на правом фланге защиты. Против «Буковины» играл Лучкевич, а в конце матча его заменил Тимчик, который как раз с Ярмоленко образуют сыгранную связку. А еще есть и Караваев, помогший в игре первого круга вырвать ничью, забив своей бывшей команде.

Также в опорной зоне, где сейчас у всех выигрывает конкуренцию Михайленко, возможен выход Бражко. Причем не удивимся, если Шовковский решит играть в два опорника. Хотя вариантов хватает – из Михайленко, Бражко, Шапаренко, Пихальонка, Рубчинского и Буялького можно делать разнообразные комбинации.

История встреч

Команды играли между собой в различных турнирах, но если говорить именно о чемпионатах Украины, то сыграно 73 матча. 28 раз побеждали «горняки», в 25 матчах сильнее были «динамовцы», а еще 20 игр закончились вничью. Среди них и игра первого круга, закончившаяся со счетом 1:1 с голами Бондаренко и Караваева. Общая разница мячей в чемпионатах – 89:85.

Если же брать всю историю противостояний «Шахтера» и «Динамо», то этот матч станет юбилейным, а именно двухсотым. В 199 предыдущих «Динамо» победило 80 раз, проиграло 61 матч и ничья фиксировалась 59 раз. Разница забитых и пропущенных – 264:231 в пользу столичной команды.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Крыськив, Марлон Гомес – Педриньо, Судаков, Кевин – Эгиналду

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз на противостояние

«Шахтер» в случае победы сможет и остаться в борьбе за второе место, и, что для донецкой команды, пожалуй, не менее важно, иметь возможность гордиться тем, что в очных матчах в чемпионате у него есть преимущество над «Динамо». Однако все же спрогнозируем, что «динамовцы» не дадут такой возможности конкуренту и смогут, как минимум, не только не проиграть, но и победить соперника с его игровыми проблемами.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Динамо Киев Победа Динамо 3.30 Сделать ставку

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