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Премьер-лига
Шахтер Донецк
27.04.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:26
52
0

Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 27 апреля 2025, 00:26
52
0
Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В воскресенье, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Совсем другое настроение могло бы быть у этой игры, если бы команда Марино Пушича в прошлые выходные не проиграла «Колосу» (2:4). А так – Классическое никуда не делось, но борьбы за чемпионство в нем уже и не пахнет. Это будет просто один из последних шансов «Шахтера» сгладить впечатление от провального сезона на внутренней арене, или же для «Динамо» – показать, что доминирование в чемпионате таки абсолютно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
27 апреля 2025 -
18:00
Динамо Киев
Победа Динамо 3.30 Сделать ставку

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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