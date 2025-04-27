Шахтер Донецк

Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 27-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.
Совсем другое настроение могло бы быть у этой игры, если бы команда Марино Пушича в прошлые выходные не проиграла «Колосу» (2:4). А так – Классическое никуда не делось, но борьбы за чемпионство в нем уже и не пахнет. Это будет просто один из последних шансов «Шахтера» сгладить впечатление от провального сезона на внутренней арене, или же для «Динамо» – показать, что доминирование в чемпионате таки абсолютно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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