Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки

Украшение всего другого круга. Ключевое противостояние в чемпионских гонках. Дуэль самых сильных коллективов современного украинского футбола. Из этих трех тез перед началом Классического на поле «Арены Львов» в двадцать шестом туре украинской Премьер-лиги осталась актуальной, разве что, последняя. Потому что остальную интригу убил донецкий «Шахтер» собственноручно, когда на прошлых выходных уступил ковалевскому «Колосу» на этой же арене (2:4).

А значит, на надпринципиальный поединок против киевского «Динамо» команда Марино Пушича заходила с той же самой пропастью в десять очков отставания, с которой и начинала вторую часть сезона. А поскольку с тех пор уже было сыграно немало матчей, то даже победа в отчетной встрече над вечным противником ничего не дала бы «Шахтерю». Кроме чувства сатисфакции из-за того, что коллектив Александра Шовковского так и не проведет сезон внутреннего первенства без поражений. За это «горняки» этого вечера и боролись, тогда как «бело-синие» еще и держали в голове «Александрию», которая постоянно норовит приблизиться к ним на расстояние в три зачетных балла.

Команда Пушича не меняла стартовый состав после победы в овертайме Кубка над «Полесьем» (1:0), и хотя это и казалось решением рискованным, однако в первой половине встречи полностью себя оправдало. «Шахтер» не встретил серьезного сопротивления со стороны соперников, а ошибка Михавко на левом фланге штрафной уже на пятой минуте подарила хозяевам пенальти за фол против Эгиналду, который затем реализовал ударом в левый верхний угол Кевин.

Хуже начало для коллектива Шовковского и не придумаешь, но тот факт, что «Динамо» в дальнейшем до перерыва не нашло путей, как обойти этот контроль игры со стороны соперников, пугал фанатов киевлян еще больше. А «горняки» тем временем и второй гол забили, когда на 20-й минуте Нещерет перед собой отбил дальний удар Матвиенко, а Эгиналду перевел мяч в пустые ворота с отскока. На все это «бело-синие» ответили лишь одним своим моментом – ударом Шапаренко с острого угла головой, который контролировал Ризнык полностью.

Другое дело – игра «Динамо» во втором тайме. Здесь Шовковский, очевидно, поставил все на прессинг. И не ошибся с выбором. Его команда бешеными оборотами поджимала соперников к чужому штрафному, и в конце концов подача с левого фланга от Дубинчака на дальнюю над головой Грама на 56-й минуте нашла Ваната.

Пушич реагировал мгновенно – сразу четыре замены, потому что было заметно, что его команда подсела именно на физическом уровне. Но лучше после этой ротации «Шахтер» играть точно не начал. Убийственные моменты Ваната и Шапаренко в пределах чужого вратарского, удар Кабаева, который приняла на себя правая стойка чужих ворот – все это было даже лучшими шансами забить для «Динамо», чем в первом тайме для себя создали «горняки».

Однако с течением времени гостям все равно пришлось взять время на отдых, и тогда «Шахтер» смог отвести игру от собственных ворот. Но не до конца. Уже в компенсированное время аут Дубинчака с правого фланга «горняки» так и не выбили за пределы штрафной, и после отскока от головы Бондаря Кабаеву просто оставалось расстрелять чужие ворота в свободном центре владений Ризныка. Много вариантов было в этой дуэли, но стороны выбрали наиболее эмоциональный.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в гостях у одесского «Черноморца», а киевское «Динамо» сыграет на выезде против петровского «Ингульца».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Криськів – 6,0, Аліссон – 6,0, Траоре – 6,0, Назарина – 6,0.

«Динамо» Киев (замены): Пихаленок – б/о, Бражко – б/о, Биловар – б/о, Вивчаренко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Шахтер» – «Динамо Киев» - 2:2

Голы: Кевин, 6 (пен.), Эгиналду, 20 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Предупреждения: Алиссон, 78 – Дубинчак, 80, Нещерет, 90+4

«Шахтер»: Резник – Педриньо Азеведо, Грам, Бондарь, Винисиус (Крыськив, 61) – Матвиенко – Кевин, Марлон (Назарина, 62), А. Бондаренко, Педриньо да Силва (Алиссон, 62) – Эгиналду (Траоре, 62).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 90+6), Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко (Бражко, 85), Михайленко – Кабаев (Биловар, 90+6), Буяльский (Пихаленок, 85), Ярмоленко – Ванат.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 6 (4) – 12 (3)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 2 – 1.

ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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