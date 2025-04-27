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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:57
7750
276

Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки

Команда Шовковского отыграла два мяча отставания во втором тайме

27 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:57
7750
276
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
ФК Шахтер

Украшение всего другого круга. Ключевое противостояние в чемпионских гонках. Дуэль самых сильных коллективов современного украинского футбола. Из этих трех тез перед началом Классического на поле «Арены Львов» в двадцать шестом туре украинской Премьер-лиги осталась актуальной, разве что, последняя. Потому что остальную интригу убил донецкий «Шахтер» собственноручно, когда на прошлых выходных уступил ковалевскому «Колосу» на этой же арене (2:4).

А значит, на надпринципиальный поединок против киевского «Динамо» команда Марино Пушича заходила с той же самой пропастью в десять очков отставания, с которой и начинала вторую часть сезона. А поскольку с тех пор уже было сыграно немало матчей, то даже победа в отчетной встрече над вечным противником ничего не дала бы «Шахтерю». Кроме чувства сатисфакции из-за того, что коллектив Александра Шовковского так и не проведет сезон внутреннего первенства без поражений. За это «горняки» этого вечера и боролись, тогда как «бело-синие» еще и держали в голове «Александрию», которая постоянно норовит приблизиться к ним на расстояние в три зачетных балла.

Команда Пушича не меняла стартовый состав после победы в овертайме Кубка над «Полесьем» (1:0), и хотя это и казалось решением рискованным, однако в первой половине встречи полностью себя оправдало. «Шахтер» не встретил серьезного сопротивления со стороны соперников, а ошибка Михавко на левом фланге штрафной уже на пятой минуте подарила хозяевам пенальти за фол против Эгиналду, который затем реализовал ударом в левый верхний угол Кевин.

Хуже начало для коллектива Шовковского и не придумаешь, но тот факт, что «Динамо» в дальнейшем до перерыва не нашло путей, как обойти этот контроль игры со стороны соперников, пугал фанатов киевлян еще больше. А «горняки» тем временем и второй гол забили, когда на 20-й минуте Нещерет перед собой отбил дальний удар Матвиенко, а Эгиналду перевел мяч в пустые ворота с отскока. На все это «бело-синие» ответили лишь одним своим моментом – ударом Шапаренко с острого угла головой, который контролировал Ризнык полностью.

Другое дело – игра «Динамо» во втором тайме. Здесь Шовковский, очевидно, поставил все на прессинг. И не ошибся с выбором. Его команда бешеными оборотами поджимала соперников к чужому штрафному, и в конце концов подача с левого фланга от Дубинчака на дальнюю над головой Грама на 56-й минуте нашла Ваната.

Пушич реагировал мгновенно – сразу четыре замены, потому что было заметно, что его команда подсела именно на физическом уровне. Но лучше после этой ротации «Шахтер» играть точно не начал. Убийственные моменты Ваната и Шапаренко в пределах чужого вратарского, удар Кабаева, который приняла на себя правая стойка чужих ворот – все это было даже лучшими шансами забить для «Динамо», чем в первом тайме для себя создали «горняки».

Однако с течением времени гостям все равно пришлось взять время на отдых, и тогда «Шахтер» смог отвести игру от собственных ворот. Но не до конца. Уже в компенсированное время аут Дубинчака с правого фланга «горняки» так и не выбили за пределы штрафной, и после отскока от головы Бондаря Кабаеву просто оставалось расстрелять чужие ворота в свободном центре владений Ризныка. Много вариантов было в этой дуэли, но стороны выбрали наиболее эмоциональный.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в гостях у одесского «Черноморца», а киевское «Динамо» сыграет на выезде против петровского «Ингульца».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Криськів – 6,0, Аліссон – 6,0, Траоре – 6,0, Назарина – 6,0.

«Динамо» Киев (замены): Пихаленок – б/о, Бражко – б/о, Биловар – б/о, Вивчаренко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Шахтер» – «Динамо Киев» - 2:2

Голы: Кевин, 6 (пен.), Эгиналду, 20 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Предупреждения: Алиссон, 78 – Дубинчак, 80, Нещерет, 90+4

«Шахтер»: Резник – Педриньо Азеведо, Грам, Бондарь, Винисиус (Крыськив, 61) – Матвиенко – Кевин, Марлон (Назарина, 62), А. Бондаренко, Педриньо да Силва (Алиссон, 62) – Эгиналду (Траоре, 62).

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 90+6), Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко (Бражко, 85), Михайленко – Кабаев (Биловар, 90+6), Буяльский (Пихаленок, 85), Ярмоленко – Ванат.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 6 (4) – 12 (3)
Угловые: 1 – 6
Оффсайды: 2 – 1.

ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 277
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u6464u
питання всі відпали, команда Суркісів заслуженний чемпіон, з таким бажанням грати це дорогого стоїть, молодці, другий тайм бомбезний
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+19
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Gargantua81
за последние лет 20 Динамо иногда выигрывало, но никогда не возило Шахтер. Сегодня хоть и не выиграли, но во втором тайме просто мордой по газону возили как растерянных детей
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+19
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FunnyCat_____
смотрел матч с 67 минуты, такое ощущение что ДК против Ингульца играло по расстановке сил на поле 
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+18
Показать Скрыть 5 ответов
D1927K
Вітаю всіх вболівальників найкращого клубу України з чемпіонством. Вітаю Динамо з класною грою
Кроти, що з фізіономіями?
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+15
NoMad
Знов шлюхтар в очко їбали
Аж всі гланди розірвали.
Буде плакать весь дayнбас:
Вистачить знущатись з нас!
В нас вже жопочка болить
Перестаньте хоч на мить!
Без чемпіонства і без кубка
Дууууууже в нас болить вся дупка.
Бібізян ми накупляли,
Сундукова не продали,
А їбуть нас все сильніше,
Ну што ж, палкіну видніше.
Терміново допінг треба,
Як то серні, рибці, фреду.
Бо без допінга очко,
Буде в нас як те відро.
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+14
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Fitness.sports
Поздравляю Динамо за хороший 2 тайм по ударам 6-12 створ 4-3. . Владение 44% против 56% у Динамо. А вот разговоры о мотивации первых минут, которой не было - это претензии тренерскому штабу. Хорошо что настроили на второй тайм.  
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+12
Умник
Вынос тела во втором тайме
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+12
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Alex
Динамо Київ вітаю з  гарним результатом!Початок був провальним,але другий тайм приніс задоволення від гри киян.
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+11
Перець
Пушіча залишити ще на  один сезон
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+11
FunnyCat_____
интересует лишь один фундаментальный вопрос - что у кротов с лицом?
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+11
Показать Скрыть 2 ответа
Saar
Другий тайм у виконанні Динамо- це щось! Жодна команда в Україні і близько не тягне такий рівень гри!
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+10
sania
Дві помилки в захисті і два необов'язкових голи. Другий тайм в одні ворота. Мало бути 4 чи 5 мачів. Динамо показало характер, а кроти цілковиту безпомічність. Якось так. Всіх справжніх вболівальників Динамо з гарною грою.
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+10
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FunnyCat_____
Суркис сегодня потеряет чемпионство скриньте(С) -  Апепа
где ты. чудо?
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+10
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Airwolf77
Славься на 3 месте Шахтер  Киян з перемогою! (по факту гра на користь Динамо була)
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+9
Fitness.sports
Пoлковник￼23.04.2025 21:35
В воскресенье великий Шахтёр будет епать шубкисову дыр очку во все дыр очки☝️
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+9
FunnyCat_____
да, вот во втором тайме реально был вкусный футбол с участием шахтера,( как говорит Закарпатлох) но есть нюанс 
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+8
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FunnyCat_____
скриньте старого костромсокго дурачка апепку который теперь Салтовка, когда скринами ему напомните что он пи *дло он себе новый ник создаст. и будет кричать СКРРИИИНЬТЕ
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+8
sahka1981
Дайте Battersea Іванову гудок
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
NoMad
Класно повозили найсильніший шлюхтар в iсторії. Сподiваюсь контракт з пушком продовжать хоча б до 2035
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+8
yaroslavos
Дуже потужна гра від Динамо в 2 таймі, шкода, що тільки два забили. Вітаю Динамо з Чемпіонством!
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+8
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