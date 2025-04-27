ШОВКОВСКИЙ: «Грубые ошибки защиты. В перерыве состоялся разговор»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы на пресс-конференции после матча 26-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:2).

– Как и в матче с «Буковиной», снова был невнятный первый тайм в исполнении вашей команды. И снова происходит разговор в перерыве, после чего уже совсем другая игра со стороны «Динамо». В чем дело, как считаете?

– Во-первых, поздравляю всех болельщиков украинского футбола с классическим дерби. Вчера смотрели матч между «Реалом» и «Барселоной», и, думаю, болельщики получили удовольствие как от того матча, так и от нашего. Думаю, болельщикам нравится такое напряжение на поле. Хочется сразу отметить, что хотя матч и принципиальный, но довольно корректно футболисты обеих команд действовали на поле. Были определенные моменты, не без этого, но это принципиальная встреча, и такие встречи только украшают украинский футбол и добавляют сил работать дальше.

Действительно, два разных тайма. Мы позволили сопернику сразу почувствовать уверенность, допустив грубые ошибки, которые наши защитники и игроки в целом не имеют права допускать. Они повлияли на наши действия, на нашу уверенность, но в перерыве в раздевалке состоялся разговор, мы сделали определенные замечания. Я сказал игрокам, что мне неинтересен итоговый счет, мне важно, чтобы на поле были 11 мужчин, которые покажут, что в первом тайме произошла случайность, и они своим желанием и благодаря нашим перестроениям нагнетали и делали все возможное, чтобы изменить счет и события в матче.

Я поблагодарил игроков за их отношение во втором тайме, но при этом отметил, что мы должны действовать с самого начала матча так же, как было сегодня после перерыва.

– Обычно тренеры делают замены, чтобы изменить ход событий. Вы подсознательно чувствовали, что никого менять не нужно? Что игроки съели в перерыве или кто именно им вломил, что они начали играть совсем иначе?

– Во-первых, сами себе. Во-вторых, сработали те замечания, которые мы сделали. Безусловно, если мы хотим достичь тех целей и задач, которые ставились перед командой до начала сезона, то они должны выкладываться по максимуму как на поле, так и за его пределами. Сегодня два совершенно разных тайма, но за характер я бы поставил 10 из 10.

– Насколько для вас важно пройти весь чемпионат без поражений?

– Знаете, есть главная задача на сезон. Это наша цель, и мы к ней идем. Насколько тернистым может быть этот путь – это другой вопрос. Если вы помните, хотя неправильно возвращаться в прошлое, но для меня самая важная игра – это следующая. И я всегда говорю ребятам, что то, что произошло, навсегда останется в истории украинского футбола, а они должны писать уже следующие главы, а не почивать на лаврах. Отслеживать нужно только то, что вы сделали для достижения своих целей и тех задач, которые перед нами стоят. Только тогда вы будете развиваться индивидуально, улучшать свое мастерство и становиться сильнее. А как это будет – это уже не имеет значения. Имеет значение только цель на сезон, которая стоит перед командой.

– Будет ли усиление «Динамо» в летнее межсезонье?

– Сегодня мы говорим непосредственно о классическом дерби. О планах на будущий сезон будем говорить после завершения нынешнего.

– «Динамо» подходило к матчу, имея значительное преимущество над «Шахтером», а в случае победы становилось для «горняков» недосягаемым. Повлияло ли это как-то на игру ваших подопечных?

– Если говорить непосредственно о мыслях, которые были перед игрой, то ничья – это не тот результат, на который мы рассчитывали. Если говорить о ходе событий на поле, то после неудачного первого тайма это довольно неплохой для нас результат. Так что на эту ситуацию нужно смотреть по-разному.

– Удивил ли вас «Шахтер» своей игрой после перерыва?

– Команда играет так, как ей позволяет соперник. В первом тайме мы дали уверенность «Шахтеру», и те ошибки, которые у нас были, сыграли очень большую роль. После перерыва мы сделали все возможное, чтобы изменить эту ситуацию, и где-то я могу сказать, что доволен действиями своих игроков во втором тайме.

– Впереди еще один матч с «Шахтером» – финал Кубка Украины. Сегодня была репетиция финала или там уже будет совсем другой сценарий?

– Я буду думать об этом матче, когда придет для этого время. А пока я буду думать и готовить команду к следующему поединку. Такие игры, как с «Шахтером», всегда интересны, тем более учитывая тот факт, что это будет финал Кубка Украины.