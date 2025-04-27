27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове (2:2).

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Главным арбитром поединка работал Виталий Романов из Днепра.

На 6-й минуте бразилец Кевин реализовал пенальти и вывел горняков вперед (1:0).

На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).

На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой отыграл один гол для Динамо (1:2).

На 90+3 минуте Владислав Кабаев точным ударом спас Динамо от поражения (2:2).

Динамо лидирует в УПЛ с 64 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (54 пункта) после Александрии (60).

УПЛ. 26-й тур, 27 апреля. Львов

Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:2

Гол: Кевин, 6 (пен), Эгиналду, 21 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кевин, 6 мин (пенальти)

ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 56 мин

ГОЛ! 2:2. Владислав Кабаев, 90+3 мин