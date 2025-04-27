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  4. Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Шахтер Донецк
27.04.2025 18:00 – FT 2 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:36
7863
5

Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:36
7863
5
Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
Sport.ua

27 апреля в 18:00 прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работал Виталий Романов из Днепра.

На 6-й минуте бразилец Кевин реализовал пенальти и вывел горняков вперед (1:0).

На 22-й минуте бразилец Эгиналду добил мяч в ворота и удвоил перевес горняков (2:0).

На 56-й минуте Владислав Ванат ударом головой отыграл один гол для Динамо (1:2).

На 90+3 минуте Владислав Кабаев точным ударом спас Динамо от поражения (2:2).

Динамо лидирует в УПЛ с 64 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (54 пункта) после Александрии (60).

УПЛ. 26-й тур, 27 апреля. Львов

Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:2

Гол: Кевин, 6 (пен), Эгиналду, 21 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Кевин, 6 мин (пенальти)

ГОЛ! 2:0. Эгиналду, 22 мин

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 56 мин

ГОЛ! 2:2. Владислав Кабаев, 90+3 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Владислав Ванат Владислав Кабаев Эгиналду Кевин (Шахтер)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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vazazh
Зрозуміло - з бабками стало гірше, від корита ахметку просунили, а тримати таке гів..но як шд, коли грошей на европу не вистачить, як раніше - сенсу не має. Вже повний аіакць цій шоблі наближається.
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+2
Gorlitsa
Результат для нас(ДК) сприятливий, але ж яке дно Шапаренко з Буяльським... .Дубінчаку респект 
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+1
wojsergivan
а что делать? ахметка судейке за два гола заплатил, а дальше сама сама сама ....
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+1
avk2307
Посилання на голи Шахтаря))))
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0
vazazh
Насрать в душу шд и его денежному мешку ахметике - чтобоно здохло.
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0
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