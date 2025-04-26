Матеус Кунья обновил бразильские бомбардирские рекорды АПЛ
Игрок «Вулверхэмптона» забил свой 15-й гол в сезоне
В матче 34-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» дома одержал победу над «Лестером» со счетом 3:0.
Очередной мяч за хозяев забил 25-летний бразильский форвард Матеус Кунья.
Этот гол стал уже 15-м для Куньи в сезоне АПЛ 2024/25.
Матеус Кунья стал лишь третьим бразильским игроком в истории АПЛ, которому удалось забить 15 голов в одном сезоне.
15 – Роберто Фирмино (2017/18)
15 – Габриэл Мартинелли (2022/23)
15 – Матеус Кунья (2024/25)
Один гол отделяет нападающего «Вулверхэмптона» от абсолютного рекорда среди бразильцев в АПЛ.
Most goals scored by Brazilian players in a single Premier League campaign:— Squawka (@Squawka) April 26, 2025
◎ 15 - Roberto Firmino (2017/18)
◎ 15 - Gabriel Martinelli (2022/23)
◉ 15 - Matheus Cunha (2024/25) 🆕
One more for a new record. 👀 pic.twitter.com/4uxG3Rn2Km
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