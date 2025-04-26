Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матеус Кунья обновил бразильские бомбардирские рекорды АПЛ
Англия
26 апреля 2025, 22:09 |
354
0

Матеус Кунья обновил бразильские бомбардирские рекорды АПЛ

Игрок «Вулверхэмптона» забил свой 15-й гол в сезоне

26 апреля 2025, 22:09 |
354
0
Матеус Кунья обновил бразильские бомбардирские рекорды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

В матче 34-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» дома одержал победу над «Лестером» со счетом 3:0.

Очередной мяч за хозяев забил 25-летний бразильский форвард Матеус Кунья.

Этот гол стал уже 15-м для Куньи в сезоне АПЛ 2024/25.

Матеус Кунья стал лишь третьим бразильским игроком в истории АПЛ, которому удалось забить 15 голов в одном сезоне.

15 – Роберто Фирмино (2017/18)
15 – Габриэл Мартинелли (2022/23)
15 – Матеус Кунья (2024/25)

Один гол отделяет нападающего «Вулверхэмптона» от абсолютного рекорда среди бразильцев в АПЛ.

По теме:
Результативное возвращение. Таловеров отметился голевым действием в Англии
Александер Исак установил личный рекорд в АПЛ
Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты
Вулверхэмптон Матеус Кунья Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Бокс | 26 апреля 2025, 02:14 1
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»

Спенсер Браун – о «Цыганском короле»

Динамо может завершить сезон с уникальным достижением
Футбол | 26 апреля 2025, 23:02 0
Динамо может завершить сезон с уникальным достижением
Динамо может завершить сезон с уникальным достижением

Киевский клуб до сих пор идет без поражений в УПЛ

Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
Футбол | 26.04.2025, 18:02
Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Футзал | 26.04.2025, 14:55
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Теннис | 26.04.2025, 00:01
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 1
Бокс
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 24
Футбол
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 5
Футбол
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
24.04.2025, 23:51 2
Бокс
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем