Третья ракетка мира и второй номер посева снимается с Мастерса в Мадриде
Карлос Алькарас не сыграет на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде
Испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
После того, как тесты показали небольшую рваную рану в приводящей мышце правой ноги, третья ракетка мирового рейтинга и второй номер посева снимается с Мастерса в столице Испании.
«Он не тренировался вчера, он не тренировался сегодня, и мы можем подтвердить, что он не будет тренироваться и завтра», - сообщил журналист Cadena Ser Педро Фуллана. Ожидается, что Алькарас проведет пресс-конференцию в 12:30 по местному времени, чтобы официально поделиться новостями.
Пока неизвестно, как надолго он возьмет паузу: сыграет ли в Риме, или будет максимально готовиться к Ролан Гаррос.
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