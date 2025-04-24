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ATP
24 апреля 2025, 13:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:48
450
0

Третья ракетка мира и второй номер посева снимается с Мастерса в Мадриде

Карлос Алькарас не сыграет на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде

24 апреля 2025, 13:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 13:48
450
0
Третья ракетка мира и второй номер посева снимается с Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

После того, как тесты показали небольшую рваную рану в приводящей мышце правой ноги, третья ракетка мирового рейтинга и второй номер посева снимается с Мастерса в столице Испании.

«Он не тренировался вчера, он не тренировался сегодня, и мы можем подтвердить, что он не будет тренироваться и завтра», - сообщил журналист Cadena Ser Педро Фуллана. Ожидается, что Алькарас проведет пресс-конференцию в 12:30 по местному времени, чтобы официально поделиться новостями.

Пока неизвестно, как надолго он возьмет паузу: сыграет ли в Риме, или будет максимально готовиться к Ролан Гаррос.

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ATP Мадрид Карлос Алькарас (теннисист) травма
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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