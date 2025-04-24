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Кубок Украины
24 апреля 2025, 10:35 |
317
0

«Надо подтягивать реализацию!» Реакция фанов на матч Полесье – Шахтер

«Шахтер» стал финалистом Кубка Украины

24 апреля 2025, 10:35 |
317
0
«Надо подтягивать реализацию!» Реакция фанов на матч Полесье – Шахтер
ФК Шахтер

В среду, 23 апреля, в Житомире состоялся полуфинал Кубка Украины по футболу между командами «Полесье» и «Шахтер». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Несмотря на достаточное количество моментов у обеих команд, основное время матча закончилось со счетом 0:0. Без голов прошел и первый экстратайм.

Единственный гол «Шахтер» забил на 113-й минуте. Автором мяча стал Алиссон.

«Шахтер» вышел в финал Кубка Украины. Соперником команды Марино Пушича станет киевское «Динамо».

Alex: Молодцы победили, но все равно много вопросов к Пушичу и к игрокам, зачем было ставить Матвиенко на цоп когда есть профильный опорник, что с игрой? Снова кучу времени безыдейногого перекачивания мяча, что с реализацией? Повезло что Полесье тоже свои моменты не реализовали но нужно забивать, еще бы хотел поздравить Алиссона, надеюсь он продолжит в том же темпе, и Кевин как всегда на высоте.

Bogdan: Пушич аут даже несмотря на победу.

Рома Шедоу: Надо подтягивать реализацию!! Столько голов могли забить.

Стьопа: Вам не стыдно? Накупили футболистов для лучшего Шахтера в истории и 114 мин забили гол Полесью, которое не может обыграть Левый берег.

SilverFox: Судакова нужно продавать 100%. Он только климат будет разрушать.

Maxim Goldun: Выиграли, ок, но всё равно с Пушичем делов не будет, так что ждём лета с новым тренером и перемен в команде.

Nik: Заслуженно прошли, Полесье играло только первый тайм.

Yana: Ну все, Пушича еще на 3 года можно подписывать.

Михайло Кірєєв: Украинская классика в финале Кубка. Поздравляю всех, show must go on!

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Полесье - Шахтер Полесье Житомир Шахтер Донецк реакция болельщиков Кубок Украины по футболу Марино Пушич
Сергей Турчак Источник: Telegram
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