«Надо подтягивать реализацию!» Реакция фанов на матч Полесье – Шахтер
«Шахтер» стал финалистом Кубка Украины
В среду, 23 апреля, в Житомире состоялся полуфинал Кубка Украины по футболу между командами «Полесье» и «Шахтер». Гости одержали победу со счетом 1:0.
Несмотря на достаточное количество моментов у обеих команд, основное время матча закончилось со счетом 0:0. Без голов прошел и первый экстратайм.
Единственный гол «Шахтер» забил на 113-й минуте. Автором мяча стал Алиссон.
«Шахтер» вышел в финал Кубка Украины. Соперником команды Марино Пушича станет киевское «Динамо».
Alex: Молодцы победили, но все равно много вопросов к Пушичу и к игрокам, зачем было ставить Матвиенко на цоп когда есть профильный опорник, что с игрой? Снова кучу времени безыдейногого перекачивания мяча, что с реализацией? Повезло что Полесье тоже свои моменты не реализовали но нужно забивать, еще бы хотел поздравить Алиссона, надеюсь он продолжит в том же темпе, и Кевин как всегда на высоте.
Bogdan: Пушич аут даже несмотря на победу.
Рома Шедоу: Надо подтягивать реализацию!! Столько голов могли забить.
Стьопа: Вам не стыдно? Накупили футболистов для лучшего Шахтера в истории и 114 мин забили гол Полесью, которое не может обыграть Левый берег.
SilverFox: Судакова нужно продавать 100%. Он только климат будет разрушать.
Maxim Goldun: Выиграли, ок, но всё равно с Пушичем делов не будет, так что ждём лета с новым тренером и перемен в команде.
Nik: Заслуженно прошли, Полесье играло только первый тайм.
Yana: Ну все, Пушича еще на 3 года можно подписывать.
Михайло Кірєєв: Украинская классика в финале Кубка. Поздравляю всех, show must go on!
⚒ КРОКУЄМО ДО ФІНАЛУ КУБКА УКРАЇНИ! 🏆— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 23, 2025
🧡 «Шахтар» переміг «Полісся» 1:0 у Житомирі 🇺🇦
⚽️ Єдиний та вирішальний гол у додатковий час забив Аліссон 👏
Фінал 🆚 «Динамо» відбудеться 14 травня в Житомирі.#Shakhtar #ПоліссяШахтар pic.twitter.com/AzEcWLKa9j
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