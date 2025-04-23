Важная победа латвийки после тяжелейшей травмы и операции на колене

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (без рейтинга) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Севастова, порвавшая в прошлом году на турнире в Остине крестообразные связки и перенесшая сложную операцию на колене, разобралась с Анастасией Павлюченковой (WTA 47) в двух сетах. Сделав в каждом из сетов по два брейка латвийская спортсменка довела матч до победы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 9 минут. Это был девятый поединок между ними и первая победа латвийки.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 7:5

Следующей соперницей Анастасии по воле жребия будет ее соотечественница Алена Остапенко (WTA 18).