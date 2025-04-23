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  4. Важная победа латвийки после тяжелейшей травмы и операции на колене
WTA
23 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:45
362
4

Важная победа латвийки после тяжелейшей травмы и операции на колене

Анастасия Севастова разобралась с Павлюченковой в двух сетах

23 апреля 2025, 17:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:45
362
4
Важная победа латвийки после тяжелейшей травмы и операции на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (без рейтинга) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Севастова, порвавшая в прошлом году на турнире в Остине крестообразные связки и перенесшая сложную операцию на колене, разобралась с Анастасией Павлюченковой (WTA 47) в двух сетах. Сделав в каждом из сетов по два брейка латвийская спортсменка довела матч до победы.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 9 минут. Это был девятый поединок между ними и первая победа латвийки.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова – 6:4, 7:5

Следующей соперницей Анастасии по воле жребия будет ее соотечественница Алена Остапенко (WTA 18).

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WTA Мадрид Анастасия Севастова Анастасия Павлюченкова Алена Остапенко
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 4
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Олександр Науменко
Подяка за осушку болота.
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+5
Sashamar
Не в тому справа, що Анастасія виграла у тезки і колишньої напарниці, хоч це й приємно. Головне, що трудяга Севастова (їй не так багато дано від бога, всі досягнення результат важкої праці) повернулася в 35 років після пологів і такої травми, що після неї і в 20 закінчують. 
В наступному матчі буду за Настю, Альонці (до речі, між ними не дуже теплі стосунки) наразі й Порша вистачить
  От Світовій, мабуть, не варто було повертатися. З іншого боку можна порадіти за Катю Волинець.
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+2
Falko
Я в шоці. Не думав, що Севастова взагалі без рейтингу. Нібито нещодавно зустрічав її прізвище.
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+1
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