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  4. Легенда Барселоны останется тренером Комо, несмотря на интерес топ-клубов
Италия
23 апреля 2025, 16:48 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:52
266
0

Легенда Барселоны останется тренером Комо, несмотря на интерес топ-клубов

Сеск Фабрегас уезжать из Италии не планирует

23 апреля 2025, 16:48 | Обновлено 23 апреля 2025, 16:52
266
0
Легенда Барселоны останется тренером Комо, несмотря на интерес топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Сеск Фабргес планирует останется тренером итальянского «Комо» на следующий сезон.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо проинформировал о равнодушии Сеск на интерес европейских топ-клубов. Испанский специалист настроен продолжить работать в «Комо».

К тому же Фабрегес уже готовится с руководство к летнему трансферному окну.

Напомним, что испанец возглавил главную команду «Комо» перед началом текущего сезона. На его счету 34 матча во главе клубы: 10 побед, 9 ничьих и 15 поражений.

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Сеск Фабрегас Комо чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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