Легенда Барселоны останется тренером Комо, несмотря на интерес топ-клубов

Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Сеск Фабргес планирует останется тренером итальянского «Комо» на следующий сезон.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо проинформировал о равнодушии Сеск на интерес европейских топ-клубов. Испанский специалист настроен продолжить работать в «Комо».

К тому же Фабрегес уже готовится с руководство к летнему трансферному окну.

Напомним, что испанец возглавил главную команду «Комо» перед началом текущего сезона. На его счету 34 матча во главе клубы: 10 побед, 9 ничьих и 15 поражений.

