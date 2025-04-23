Легенда Барселоны останется тренером Комо, несмотря на интерес топ-клубов
Сеск Фабрегас уезжать из Италии не планирует
Бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Сеск Фабргес планирует останется тренером итальянского «Комо» на следующий сезон.
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо проинформировал о равнодушии Сеск на интерес европейских топ-клубов. Испанский специалист настроен продолжить работать в «Комо».
К тому же Фабрегес уже готовится с руководство к летнему трансферному окну.
Напомним, что испанец возглавил главную команду «Комо» перед началом текущего сезона. На его счету 34 матча во главе клубы: 10 побед, 9 ничьих и 15 поражений.
🚨🇪🇸 Understand Cesc Fabregas’ fully expected to stay and continue at Como for next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2025
Despite interest from Italian top clubs and a direct meeting with RB Leipzig bosses, Fabregas’ keen on staying at Como.
He’s already planning summer signings with the management. pic.twitter.com/KpurhgMSLr
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