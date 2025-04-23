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Англия
23 апреля 2025, 13:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:34
1041
1

Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нашел нового вратаря за 40 млн

Вратарь «Пармы» Зион Сузуки может пойти на повышение

23 апреля 2025, 13:33 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:34
1041
1
Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нашел нового вратаря за 40 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Зион Сузуки

Представитель Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», рассматривает вариант трансфера 22-летнего вратаря «Пармы» Зиона Сузуки.

Испанское издание AS проинформировало читателей об интересе со стороны «дьяволов», которые стремятся найти качественного голкипера на место Андре Онана.

Этот сезон стал первым для Зиона в составе «Пармы», поскольку лишь летом 2024 года Сузуки из бельгийского «Сент-Трюйдена» перешел итальянского коллектива.

Контракт Сузуки с клубом рассчитан до лета 2029 года, однако в договоре прописаны отступные в размере 40 миллионов евро.«Манчестер Юнайтед» может использовать эту опцию и ускорить переход игрока.

Пока на счету голкипера 31 матч за «крестоносцев».

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Манчестер Юнайтед Парма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: AS
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Перець
ще один ананіст 16 місце займають але МЮ якось пох
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