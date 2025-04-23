Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нашел нового вратаря за 40 млн
Вратарь «Пармы» Зион Сузуки может пойти на повышение
Представитель Английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед», рассматривает вариант трансфера 22-летнего вратаря «Пармы» Зиона Сузуки.
Испанское издание AS проинформировало читателей об интересе со стороны «дьяволов», которые стремятся найти качественного голкипера на место Андре Онана.
Этот сезон стал первым для Зиона в составе «Пармы», поскольку лишь летом 2024 года Сузуки из бельгийского «Сент-Трюйдена» перешел итальянского коллектива.
Контракт Сузуки с клубом рассчитан до лета 2029 года, однако в договоре прописаны отступные в размере 40 миллионов евро.«Манчестер Юнайтед» может использовать эту опцию и ускорить переход игрока.
Пока на счету голкипера 31 матч за «крестоносцев».
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