Манчестер Юнайтед приблизился к подписанию вингера сборной Бразилии из АПЛ

Вингер национальной сборной Бразилии Матеус Кунья, выступающий за «Вулверхэмптон» в АПЛ, может уже в ближайшее время стать игроком Манчестер Юнайтед.

По информации Фабрицио Романо, манкунианцы серьезно заинтересованы в трансфере форварда «Вулвергемптона» и планируют активировать опцию выкупа в 62,5 миллиона фунтов.

Сообщается, что «красные дьяволы» хотят завершить переговоры с представителями Куньи до мая, пока действуют действующие финансовые правила Премьер-лиги, позволяющие заключать крупные соглашения без нарушений.

В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.