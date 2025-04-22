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Англия
22 апреля 2025, 12:59 |
669
0

Манчестер Юнайтед приблизился к подписанию вингера сборной Бразилии из АПЛ

Матеус Кунья может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

22 апреля 2025, 12:59 |
669
0
Манчестер Юнайтед приблизился к подписанию вингера сборной Бразилии из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Вингер национальной сборной Бразилии Матеус Кунья, выступающий за «Вулверхэмптон» в АПЛ, может уже в ближайшее время стать игроком Манчестер Юнайтед.

По информации Фабрицио Романо, манкунианцы серьезно заинтересованы в трансфере форварда «Вулвергемптона» и планируют активировать опцию выкупа в 62,5 миллиона фунтов.

Сообщается, что «красные дьяволы» хотят завершить переговоры с представителями Куньи до мая, пока действуют действующие финансовые правила Премьер-лиги, позволяющие заключать крупные соглашения без нарушений.

В текущем сезоне Кунья является лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона», забив 15 голов во всех соревнованиях.

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Матеус Кунья Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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