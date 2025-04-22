Лидер Барселоны рассматривает переход в АПЛ. Идет борьба между грандами

Вингер испанской «Барселоны» Рафинья может перебраться в один из клубов Английской Премьер-лиги – агенты игрока уже провели переговоры с потенциальными претендентами.

Источник сообщает, что 28-летний бразилец готов покинуть испанскую Ла Лигу, но пока не определился с командой, где хотел бы продолжить карьеру. На Рафинью претендуют три английских гранда – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассмотрит предложения о трансфере, если каталонцев устроит предлагаемая сумма. Претенденты готовы отдать за вингера 93 млн евро.

«Рафинья прощупывает почву, чтобы попытаться организовать потенциальный летний трансфер, а его представители связались с командами Премьер-лиги, чтобы предупредить их о потенциальной доступности 28-летнего игрока. Известно, что три команды АПЛ ищут дополнительные усиления для атаки», – идется в сообщении.

В текущем сезоне Рафинья провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 23 результативные передачи. Ориентировочная стоимость бразильца составляет 80 млн евро.