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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
21.04.2025 21:00 – FT 3 : 2
Аль-Иттифак
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Саудовская Аравия
22 апреля 2025, 03:34 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:48
24
0

С голом Бензема. Аль-Иттихад одержал победу над Аль-Иттифак

Команда продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии

22 апреля 2025, 03:34 | Обновлено 22 апреля 2025, 03:48
24
0
С голом Бензема. Аль-Иттихад одержал победу над Аль-Иттифак
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Иттифак».

Гости на 5-й минуте открыли счет. Гол забил Витинья.

Однако быстрый гол не выбил игроков Аль-Иттихад из колеи. На 11-й минуте Данилу Перейра сравнял счет. Уже на 35-й Карим Бензем вывел хозяев поля вперед, а на 45+2-й Уссем Ауар сделал счет 3:1.

На 83-й минуте Данилу Перейра забил гол в свои ворота, чем сделал концовку матча нервной.

«Аль-Иттихад» занимает первое место и имеет хорошие шансы на чемпионство.

Саудовская Аравия. 29-й тур

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 3:2

Голы: Перейра, 11, Бензема, 35, Ауар, 45+2 – Витинья, 5, Перейра, 83 (автогол)

Відео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Автогол забил Данилу Перейра (Аль-Иттихад).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Данилу Перейра (Аль-Иттихад).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Витиньо (Аль-Иттифак).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттифак Карим Бензема Данилу Перейра Уссем Ауар
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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