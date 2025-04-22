С голом Бензема. Аль-Иттихад одержал победу над Аль-Иттифак

21 апреля в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Иттифак».

Гости на 5-й минуте открыли счет. Гол забил Витинья.

Однако быстрый гол не выбил игроков Аль-Иттихад из колеи. На 11-й минуте Данилу Перейра сравнял счет. Уже на 35-й Карим Бензем вывел хозяев поля вперед, а на 45+2-й Уссем Ауар сделал счет 3:1.

На 83-й минуте Данилу Перейра забил гол в свои ворота, чем сделал концовку матча нервной.

«Аль-Иттихад» занимает первое место и имеет хорошие шансы на чемпионство.

Саудовская Аравия. 29-й тур

Аль-Иттихад – Аль-Иттифак – 3:2

Голы: Перейра, 11, Бензема, 35, Ауар, 45+2 – Витинья, 5, Перейра, 83 (автогол)

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