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Испания
20 апреля 2025, 22:02 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:10
273
0

Реал – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги

20 апреля 2025, 22:02 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:10
273
0
Реал – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В воскресенье, 20 апреля, проходит матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимает «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 32-й тур

Реал – Атлетик Бильбао – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Атлетик Бильбао Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Атлетик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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