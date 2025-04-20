Реал – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 20 апреля, проходит матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимает «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 32-й тур

Реал – Атлетик Бильбао – 0:0 (обновляется)

Гол: