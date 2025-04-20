Испания20 апреля 2025, 22:02 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:10
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Реал – Атлетик Бильбао. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги
20 апреля 2025, 22:02 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:10
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В воскресенье, 20 апреля, проходит матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.
Встречу принимает «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.
Ла Лига. 32-й тур
Реал – Атлетик Бильбао – 0:0 (обновляется)
Гол:
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