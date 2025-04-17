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  4. Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
17 апреля 2025, 20:54 |
52
0

Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 22:00 поединок 32-го тура испанской Ла Лиги

17 апреля 2025, 20:54 |
52
0
Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетик

В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал – Атлетик
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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