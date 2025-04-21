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21 апреля 2025, 07:34 | Обновлено 21 апреля 2025, 07:35
1573
0

«Он очень важен». Пресс-конференция Анчелотти после победы над Атлетиком

Итальянский коуч дал несколько комментариев после матча 32-го тура Ла Лиги

21 апреля 2025, 07:34 | Обновлено 21 апреля 2025, 07:35
1573
0
«Он очень важен». Пресс-конференция Анчелотти после победы над Атлетиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 32-го тура Ла Лиги, в котором его команда одолела «Атлетик» Бильбао со счетом 1:0.

Об игре:

Анчелотти: Вальверде сыграл ключевую роль. Он забил победный гол. Команда действовала хорошо. Мы были медленнее в первом тайме, но во втором мы действовали очень хорошо во всех аспектах. Мы хотели победить и отреагировать после поражения, и команда справилась с этой задачей.

В первом тайме мы хорошо контролировали игру, потому что у нас было больше игроков в полузащите. Мы не испытывали того давления, которое обычно испытывает «Атлетик». Мы не создавали моментов, потому что нам не хватало игроков между линиями, которых мы добавили во втором тайме. В первом тайме мы были агрессивны и быстро отыгрались. Команда была более сплоченной и единой, и мы не пропустили ни одного гола. Это хорошая новость, посмотрим, сможем ли мы продолжить совершенствоваться.

О своих заменах:

Я выбрал состав, чтобы иметь больше контроля с Модричем и Себальосом, который хорошо отыграл 60 минут после долгой травмы. Затем, чтобы попытаться забить, я выпустил Эндрика и больше игроков впереди. В среду у нас еще одна игра, и эта победа нам на руку, потому что она придает нам сил.

О судействе:

Это новый футбол. Нет сомнений в отмененном голе, потому что это автоматически, но что не автоматически, так это то, что VAR вызвал судью, чтобы проверить пенальти на Беллингеме. Это современный футбол. Уверен, Марселино со мной согласен.

О Винисиусе:

Он игрок с фантастическим отношением к делу. Он очень старался и во втором тайме измотал защитника «Атлетико». Он забил гол и сделал две или три очень хорошие передачи. Он был решителен. Это были не самые счастливые дни для него и для нас. Мне очень понравилась его реакция на поле, и он будет очень важным игроком в ближайших матчах. Я в этом не сомневаюсь. Он очень важен для нас благодаря тому, что он делает на поле, и его отношению к делу.

О болельщиках:

Я не сомневался, что они будут нас поддерживать, и стадион, как всегда, был фантастическим. И мы сами, и болельщики верим, что сможем чего-то добиться в этом сезоне.

О позиции Джуда Беллингема во втором тайме:

Это та позиция, которая дала нам преимущество в прошлом году. Он играл так во втором тайме и был готов к атаке, когда мы подавали кроссы. Он заслужил гол.

О стартовом вратаре в финале Кубка Испании:

Либо Лунин, либо Куртуа, хотя я бы не исключал Фран Гонсалеса, который очень хорошо себя проявил.

О предпочитаемом стиле игры:

Я предпочитаю систему 4-4-2, потому что это лучшая система в обороне. Это не значит, что я должен играть в четыре полузащитника. На самом деле, мы играли так с Вини-младшим на одном фланге и Родриго на другом. Вы также можете играть в 4-4-2 с шестью полузащитниками, потому что двое из них могут быть нападающими.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» вырвал победу у «Атлетика» Бильбао.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик пресс-конференция Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Дани Себальос Лука Модрич Тибо Куртуа Андрей Лунин
Даниил Кирияка Источник: Sports Illustrated
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