Спасительный супергол Вальверде! Реал вырвал победу у Атлетика Бильбао

В воскресенье, 20 апреля, проходил матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Реал» доминировал почти весь матч. На 80-й минуте мяч все же пересек линию ворот Унаи Симона после удара Винисиуса Жуниора, но система VAR отменила гол из-за офсайда у Эндрика. На 90+3-й минуте хозяева поля спаслись благодаря суперудару Федерико Вальверде, после которого мяч залетел в дальний угол ворот.

После этого матча «Реал» остался 2-м, имея в своем активе 69 очков и отставая от «Барселоны» на 4 очка. «Атлетик» с 57 очками остался 4-м.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 32-й тур

Реал – Атлетик Бильбао – 1:0

Гол: Вальверде, 90+3

Предупреждения: Асенсио, 75 – Нуньез, 63, Прадос, 86

Реал: Куртуа, Камавинга, Рюдигер, Асенсио (Васкес, 83), Вальверде, Модрич (Гюлер, 78), Тчуамэни, Себальос (Эндрик, 58), Беллингем, Родриго (Диаз, 78), Винисиус

Атлетик: Симон, Адама Боиро (Вивиан, 87), Нуньес, Паредес, Горосабель, Весга, Прадос, Беренгер (Сансет, 62), Унаи Гомес (Леке, 72), Джало (И. Уильямс, 62), Гурузета (Саннади, 62)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.