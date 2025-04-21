Реал – Атлетик Бильбао – 1:0. Спасительный шедевр. Видеообзор матча

В воскресенье, 20 апреля, проходил матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Хозяева поля вырвали победу благодаря суперголу от Федерико Вальверде.

После этого матча «Реал» остался 2-м, имея в своем активе 69 очков и отставая от «Барселоны» на 4 очка. «Атлетик» с 57 очками остался 4-м.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 32-й тур

Реал – Атлетик Бильбао – 1:0

Гол: Вальверде, 90+3

ГОЛ! Вальверде забил в ворота Атлетика, 1:0, 90+3-я минута