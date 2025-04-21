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Реал Мадрид
20.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Атлетик Бильбао
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Испания
21 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:43
1463
0

Реал – Атлетик Бильбао – 1:0. Спасительный шедевр. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Ла Лиги

21 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 21 апреля 2025, 00:43
1463
0
Реал – Атлетик Бильбао – 1:0. Спасительный шедевр. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В воскресенье, 20 апреля, проходил матч 32-го тура Ла лиги между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Хозяева поля вырвали победу благодаря суперголу от Федерико Вальверде.

После этого матча «Реал» остался 2-м, имея в своем активе 69 очков и отставая от «Барселоны» на 4 очка. «Атлетик» с 57 очками остался 4-м.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 32-й тур

Реал – Атлетик Бильбао – 1:0

Гол: Вальверде, 90+3

ГОЛ! Вальверде забил в ворота Атлетика, 1:0, 90+3-я минута

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Атлетик Бильбао Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Атлетик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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