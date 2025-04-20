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20 апреля свою встречу в 32 туре испанской Ла Лиги проведут Реал Мадрид – Атлетик Бильбао. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Сливочные» в этом сезоне уже выбыли из борьбы за один трофей, конечно, речь идет о Лиге Чемпионов. После выездного поражения на выезде 0:3 от Арсенала, многие говорили о камбэке в Мадриде, но Реал сыграл слабо, без плана и характера, умудрившись проиграть и вторую встречу со счетом 1:2.

На фоне такого вылета будет сложно сразу собраться, ведь надо продолжать борьбу в чемпионате. Барселона уже выиграла свой матч в этом туре у Сельты дома 4:3, отыгравшись с 1:3. Теперь Реал отстает от каталонцев на 7 очков, но может снова сократить отставание до четырех баллов. В последнем туре подопечные Карло Анчелотти с трудом обыграли в гостях Алавес – 0:1, в том матче был удален с поля Мбаппе, поэтому он не сыграет в этой встрече.

У Реала есть признаки кризиса, об этом свидетельствуют 4 поражения в пяти играх, во всех турнирах. Этот клуб умеет добиваться результата, при невыразительной игре.

Атлетик Бильбао

Баски хорошо смотрятся в этом сезоне, они с большой вероятностью попадут в Лигу Чемпионов, ведь идут четвертыми в Ла лиге. Отрыв от пятого места составляет 6 очков, но у преследователя игра в запасе. Хорошая новость в том, что от Испании в Лиге Чемпионов будет пять команд, поэтому надо измерять отрыв до шестой строчки, а это целых 9 баллов.

Атлетик играл посреди недели, выиграв дома в Лиге Европы у Рейнджерс – 2:0, что позволило пробиться в полуфинал турнира, а там будет битва против Манчестер Юнайтед. Команда находится на серии из 8 матчей без поражений во всех турнирах (4 победы и 4 ничьи), в пяти случаях удалось не пропустить. Предстоящую встречу из-за повреждения пропустит главная звезда команды Нико Уильямс.

Личные встречи

Очные противостояния этих команд всегда проходят в интересной и упорной борьбе, матч первого круга выиграл Атлетик дома со счетом 2:1.

Прогноз

Афиша у матча эффектная, букмекеры где-то по накату отдают преимущество Реалу, хотя не все так очевидно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,63, ничья – 4,06, победа Атлетика – 5,55. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, баски не только способны оказать сопротивление, а и могут зацепиться за очки, поставлю на успех гостей с форой +1 гол за 1,8.

Прогноз Sport.ua Реал Мадрид Атлетик Бильбао Фора Атлетика (+1) 1.80 Сделать ставку

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