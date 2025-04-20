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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Молодец, что забил, но его ждет серойзный разговор»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 01:40 | Обновлено 20 апреля 2025, 01:43
211
0

Владислав ЛУПАШКО: «Молодец, что забил, но его ждет серойзный разговор»

«Карпаты» уверенно победили «Рух»

20 апреля 2025, 01:40 | Обновлено 20 апреля 2025, 01:43
211
0
Владислав ЛУПАШКО: «Молодец, что забил, но его ждет серойзный разговор»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал победу над львовским «Рухом» в матче 25-го тура УПЛ.

– Да, все супер. Только хотелось бы больше людей на трибунах. Чтобы давали эту возможность. Это действительно праздник для города. Я уверен, что многие люди со всей страны приехали и смотрели эту игру. Ведь сейчас мало такого. Хочется, чтобы стадион был заполнен и мы показывали всем, что футбол действительно жив в нашей стране.

– Гол Игора Невеса является праздником для всего города, праздновал весь стадион. А как восприняла его команда?

– Для меня это был очень большой жест. Как поднялась вся наша скамейка. Не потому, что мы забили гол, а потому, что это сделал именно Игорь. Он подбежал к нам всем, поскольку чувствует эту поддержку. Он делает очень большую работу, он ждал этого гола. Не знаю, кто больше ждал: Невес или болельщики. Вы видели, что он снял футболку, получил желтую, но этого не надо делать. Мы с ним будем разговаривать. Такие желтые карточки... Я понимаю, что это его дебютный гол и он имел право это сделать, но этого делать не стоит. Мы с ним пообщаемся. В целом, он, как и был, так и остается очень важным игроком нашей команды. Забивая, или нет – нет в этом никакой разницы.

– Прокомментируйте, пожалуйста, пропущенный гол на 89-й минуте. Уже удалось проанализировать, почему не удалось удержать ворота сухими?

– Во-первых, это замены. Наши игроки, которые выходят на замену, должны понимать, что они должны сразу включаться в ход событий на футбольном поле. Это недоработки тех игроков, которые вышли на замену. Это очень важный момент и хорошо, что вы его подсветили. Мы должны быть более ответственными. Должны работать на мяче, каждый имеет свою задачу. Игрок, который выходит на замену тоже должен быть ответственным и на стандартах тоже.

– Когда вы выпускали на поле Игоря Краснопира, Олега Федора и Илью Квасницу, вы каждого из них по-отечески обняли и о чем-то говорили. Можете поделиться, что говорили им?

– Нет, не могу. Они имели большую мотивацию. На неделе я спрашивал у них, не перепутают ли они форму, знают ли они наши домашние цвета, не будут ли пасовать команде в другой форме. Я вас уверяю, что они хотят приносить пользу «Карпатам» и будут это делать. Я хочу, чтобы они как можно быстрее адаптировались и привыкали к нашим требованиям. Я уверен, что это будет. Однако пока есть в таком объеме, как есть. Такая польза от них. Имею в виду игровое время.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Карпаты - Рух Владислав Лупашко пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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