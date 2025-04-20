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  4. Мактоминей стал вторым после Гамшика в интересном бомбардирском рейтинге
Италия
20 апреля 2025, 01:05 |
75
0

Мактоминей стал вторым после Гамшика в интересном бомбардирском рейтинге

Шотландец стал героем матча против «Монцы»

20 апреля 2025, 01:05 |
75
0
Мактоминей стал вторым после Гамшика в интересном бомбардирском рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

В матче 33-го тура Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 1:0.

Единственный гол за партенопейцев забил 28-летний шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.

Для шотландца это уже 9-й гол в сезоне.

Начиная с сезона 2007/08, когда «Наполи» вернулся в Серию А, только два полузащитника команды имеют в своем активе 9+ забитых голов в одном сезоне.

Это Скотт Мактоминей и Марек Гамшик, в семи сезонах достигавший этого результата.

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Скотт Мактоминей Наполи Монца Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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