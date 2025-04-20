Мактоминей стал вторым после Гамшика в интересном бомбардирском рейтинге
Шотландец стал героем матча против «Монцы»
В матче 33-го тура Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 1:0.
Единственный гол за партенопейцев забил 28-летний шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.
Для шотландца это уже 9-й гол в сезоне.
Начиная с сезона 2007/08, когда «Наполи» вернулся в Серию А, только два полузащитника команды имеют в своем активе 9+ забитых голов в одном сезоне.
Это Скотт Мактоминей и Марек Гамшик, в семи сезонах достигавший этого результата.
2 - Since the return of the Partenopei in Serie A (from 2007/08), only two Napoli's midfielders have scored at least nine goals in a single Serie A season: Scott #McTominay (nine in 2024/25) and Marek Hamsík (in seven different league seasons). Stamp.#MonzaNapoli #SerieA pic.twitter.com/Sks8eOlUwG— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 19, 2025
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