Мактоминей стал вторым после Гамшика в интересном бомбардирском рейтинге

В матче 33-го тура Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Монцу» со счетом 1:0.

Единственный гол за партенопейцев забил 28-летний шотландский полузащитник Скотт Мактоминей.

Для шотландца это уже 9-й гол в сезоне.

Начиная с сезона 2007/08, когда «Наполи» вернулся в Серию А, только два полузащитника команды имеют в своем активе 9+ забитых голов в одном сезоне.

Это Скотт Мактоминей и Марек Гамшик, в семи сезонах достигавший этого результата.

