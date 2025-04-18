ВИДЕО. На опыте. Андрей Николаевич забил в ворота Оболони

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол болельщики увидели только на 40-й минуте. Андрей Ярмоленко ударом из-за пределов штрафной точно пробил в сетку ворот.

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет