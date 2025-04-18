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  4. ВИДЕО. На опыте. Андрей Николаевич забил в ворота Оболони
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:00
840
4

ВИДЕО. На опыте. Андрей Николаевич забил в ворота Оболони

Ярмоленко открыл счет в киевском дерби

18 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:00
840
4
ВИДЕО. На опыте. Андрей Николаевич забил в ворота Оболони
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол болельщики увидели только на 40-й минуте. Андрей Ярмоленко ударом из-за пределов штрафной точно пробил в сетку ворот.

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Demid Romanchik
Левая у Ярмолы от Бога
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serhiy
А кучерявий смокче на лавці запасних !!!
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-1
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