Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:00
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ВИДЕО. На опыте. Андрей Николаевич забил в ворота Оболони
Ярмоленко открыл счет в киевском дерби
18 апреля 2025, 18:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 19:00
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18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».
Хозяева поля на правах фаворита начали игру активнее. Однако это было не больше пяти минут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый гол болельщики увидели только на 40-й минуте. Андрей Ярмоленко ударом из-за пределов штрафной точно пробил в сетку ворот.
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет
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Комментарии 4
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Левая у Ярмолы от Бога
А кучерявий смокче на лавці запасних !!!
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