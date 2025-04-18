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18 апреля 2025, 00:02 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:10
1359
0

ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала откровенные снимки

Кристина Крыжановская продолжает привлекать внимание

18 апреля 2025, 00:02 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:10
1359
0
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала откровенные снимки
Instagram. Кристина Крыжановская

Бывшая девушка футболиста «Динамо» Кристина Крыжановская снова напомнила о себе.

Фото в футболке и нижней белье на барной стойке моментально привлекло внимание, заставив сердце Эдуардо Герреро забиться быстрее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина уже собрала почти 500 лайков и множество восторженных комментариев и огоньков.

«Могу себе позволить», – вот так подписала откровенную публикацию красавица.

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фото Кристина Крыжановская lifestyle девушки Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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