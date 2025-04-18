ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала откровенные снимки

Бывшая девушка футболиста «Динамо» Кристина Крыжановская снова напомнила о себе.

Фото в футболке и нижней белье на барной стойке моментально привлекло внимание, заставив сердце Эдуардо Герреро забиться быстрее.

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Кристина уже собрала почти 500 лайков и множество восторженных комментариев и огоньков.

«Могу себе позволить», – вот так подписала откровенную публикацию красавица.