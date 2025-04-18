Другие новости18 апреля 2025, 00:02 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:10
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ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала откровенные снимки
Кристина Крыжановская продолжает привлекать внимание
18 апреля 2025, 00:02 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:10
1359
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Бывшая девушка футболиста «Динамо» Кристина Крыжановская снова напомнила о себе.
Фото в футболке и нижней белье на барной стойке моментально привлекло внимание, заставив сердце Эдуардо Герреро забиться быстрее.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кристина уже собрала почти 500 лайков и множество восторженных комментариев и огоньков.
«Могу себе позволить», – вот так подписала откровенную публикацию красавица.
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